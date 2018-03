Opinión 25-03-2018

Museo de Linares La madre del cordero o como saber la verdad

Como Ud. sabe la frase “ la madre del cordero” proviene de España y sirve para demostrar la exquisitez de esa carne favorita de su población, que es también hoy en día, apetecida en todo el orbe.

La exquisitez de dicha carne tiene mucho que ver con su procedencia , con su origen, raza que procede, lugar de cría, cuidado y alimentación, por lo que “ la madre del cordero” justifica el mejor sabor de dicha carne que se está disfrutando.

Hoy, se utiliza como frase literaria, para dar a entender que finalmente se ha comprobado una verdad, un hecho irrefutable, procedente de la verdad primitiva.

Cuando NO existen hechos históricos, basados con documentos probatorios, lamentablemente, a veces se imaginan situaciones y fácilmente algunos se pueden colocar no como observadores, si nó que también como protagonistas.

Por ello, días atrás leí un art. que dice relación con la fundación o traspaso del Museo de Linares. De acuerdo a lo leído, un Alcalde (S) armó el traspaso a la Dirección de Bibliotecas y señaló al recordado pintor Dn. Pedro Olmos como Conservador del mismo.

Dicha información, ya había sido publicitada años atrás y como personalmente tenía yo otra versión de parte de un ex funcionario (JAR) de la Biblioteca Nacional de esa época, anoté su versión al respecto,la que que hoy la pongo a disposición de nuestros lectores, para que se conozca la verdadera historia del traspaso del Museo ,máxime cuando existen todavía vivos 2 o 3 funcionarios de la época que pueden corroborar lo que expondremos.

¿ Cual es la madre del cordero? En verdad NO existen hoy documentos de sesiones municipales, recibos u otros testimonios, solo documentos legales de la gestión en Santiago.

Me comentó el amigo JAR que era Jefe de la Oficina de referencias de la Biblioteca Nac. Que la DIBAN no quería “ cargar” con nuevos Museos, por razones presupuestarias, Pero Dn. Pedro Olmos amigo íntimo de dn. Roque E. Scarpa, hizo que éste se pusiera “ en las coloradas” y le echó para adelante.

Por otra parte, el Municipio de Linares, no hallaba la hora de darle continuidad a ese servicio, por cuya compra el Alcalde de esa época Salman S recibió muchas críticas de los de siempre ( al igual que hoy en día el Alcalde Mario Meza recibe críticas por su buen proyecto de iluminación con luces LED)

Varios funcionarios de la Dirección de Bibliotecas Y Museos, viajaron a Linares ( Juan C. Lorca y los abogados Estrada y Castro) para arreglar el traspaso. Encontraron puras dificultades. Un día decían “ lo estamos haciendo” Otro día “ se lo enviaremos” pero, no pasaba nada. Dn. Roque E. Scarpa se desesperaba porque sabía que desde 1970 por si o por no, él no seguiría como Director, dado los encontrones políticos de la DC. Con la Unidad Popular.

Así es como me comentó mi confidente, que un día Dn. R:E: Scarpa le dijo: “ Si el Municipio no hace nada, lo haremos nosotros” Los comisionados ( estrada y castro) viajaron a Linares, para hablar con alguien del Municipio, pero solo se contactaron con un señor Contralor cuyo nombre no recordaba, le expresé que quizás sería don Diego Mezzano C, pero no se aseguró si fue él. Éste fue sincero y les expresó “ si quieren apurar la cosa, tráiganos el documento y yo consigo ls firmas” Les dio los formatos, nombre del Alcalde y todo se hizo, mitad en Stgo, mitad en Linares, en casa de los Olmos”.

Finalmente se hizo el traspaso a la DIBAM, pero, siempre a veces hay un pero, el Ministro de Educación de Frei ( al parecer dn. Máximo Pacheco) no quiso firmar, ya que los museos eran una carga con muy poca retribución, pero Scarpa insistió y finalmente se firmó-Hubo fiesta en casa de los Olmos, pronto diré el porqué.

En todo caso mi amigo de Santiago ,insiste en que nunca vieron al Alcalde (S) y en esto coinciden todos que el abogado de la Biblioteca Nac. Se hizo, lo que el Municipio local no quiso o no pudo hacer, pero, me dice que lo que más le extraña que el Alcalde (S) haya como dice” señalado a dedo” quien iba a ser el Conservador, porque esa designación “ la hizo el Ministro de Educación” por sugerencia o presión de R:E: Scarpa”

En un principio se opuso a ese nombramiento Nemesio Antúnez, quien tenía otro candidato cercano a la DC: y Olmos era comunista. Pero esta vez Scarpa impuso su criterio.

Sin embargo, dice mi confidente que Dn. Pedro Olmos tenía una secreta preocupación: Si el Museo era del Municipio, su cargo quedaría a merced de los próximos Alcaldes. Entonces prefirió ponerse a la sombra de “ papá fisco” con su estatuto Adm. y una renta más acorde.

Nemesio Antúnez le “ hizo la cruz a Olmos” . Negó prestarle o transferirle piezas del Museo .El pintor Olmos se las arregló con pintores amigos.

Tras el 11 de set. 1973 algunos apuntaron en contra del” comunista Olmos” y de nuevo su amigo Scarpa le defendió .En compensación Olmos le pintó un cuadro con su rostro, vestido con ornamentos medievales y de cuerpo entero. Mi narrador me dice que éste lo ubicó en la Dirección de la Biblioteca Nacional y lo miraba día a día, creciendo cada vez más su ego……

Hoy, mi amigo me expresa que si alguien tiene alguna duda al respecto ,puede comunicarse con él a través de mi correo electrónico y que existen todavía dos o tres sobrevivientes de esa época que pueden confirmar la autenticidad de este relato histórico.

Amigo lector; acaba de leer Ud. otra versión del cómo se gestó nuestro Museo de Linares. Para mí y ojalá para Ud. “ sea ésta la madre del cordero”.