Policial 05-04-2019

Museo Histórico de Carabineros invita a participar del II concurso nacional de afiches preventivos de bullyng#nomássilencio

La patrulla comunitaria de la Primera Comisaría de Carabineros de Linares, liderada por el Suboficial Mayor Eugenio Segura, se ha desplegado por la comuna, abarcando el sector jurisdiccional de los Cuadrantes 1, 2 y 3, invitando a participar a los alumnos de los establecimientos educacionales de la ciudad con el objeto de abordar la violencia escolar, desde diferentes aristas, implicando principalmente la integración de toda la comunidad educativa. Por ello es primordial que el impacto de esta inconducta se trate desde diferentes perspectivas.



Precisamente, el Museo Histórico Carabineros de Chile invita a los alumnos de segundo ciclo básico (5° – 8° básico) a conversar sobre bullying, es que el origen del Concurso Nacional de Afiches Preventivos #NoMásSilencio, que se efectuará por segundo año a vez a nivel nacional.



Los afiches deberán ser originales y no haber participado en concursos anteriores, sean éstos de Carabineros o particulares, como asimismo no ser copias de otras campañas.



Se premiarán los tres avisos más creativos considerando un formato vertical de 27 cm de altura por 21 de ancho, lo que equivale a una hoja tamaño carta. La técnica a utilizar es libre (óleo, acuarela, témpera, fotografía, técnicas digitales, etc.). La ortografía será un factor importante en la elección del ganador.



Cada trabajo deberá incluir al reverso: nombre completo, edad, curso, establecimiento escolar, además de la dirección indicando ciudad y región; teléfono y correo electrónico del participante, de lo contrario será eliminado.



La recepción de los trabajos impresos y digitales será hasta el 31 de mayo de 2019 en el Museo Histórico Carabineros de Chile, Av. Antonio Varas 1690, Providencia.