Nacional 07-02-2018

Nabila Rifo pide indemnización de $400 millones a su agresor

La mujer, que perdió los ojos por el ataque de su ex pareja, pidió ese monto debido al daño físico y emocional que sufrió tras la agresión en mayo de 2016.



Nabila Rifo presentó una demanda civil contra su ex pareja y agresor, Mauricio Ortega, donde solicita una indemnización de 400 millones de pesos. Según la demanda, Rifo justifica el monto debido a la magnitud del daño físico y emocional que sufrió tras el ataque de Ortega en mayo de 2016 en Coyhaique.

La madrugada del 14 de ese mes, Nabila fue atacada por su pareja de ese entonces el cual la golpeó con trozos de concreto en la cabeza, producto de esto resultó con fractura de cráneo y trauma auricular derecho, y también le extrajo los ojos. Ortega fue condenado a 26 años en una primera instancia pero fue la Corte Suprema de Justicia la que rebajó la pena a 18 años ya que "no quedó cabalmente acreditado por la secuencia de los hechos que hubo intención de matar", según el fallo que obtuvo cuatro votos contra uno. Tras conocerse la decisión de la Suprema, Nabila aseguró que era "una burla para las mujeres" la baja en la condena. "Lo mío no es un caso que pasa todos los días, es algo horroroso. A mí nadie me va a devolver mis ojos, mi vida. Yo no puedo ver a mis hijos. Por más que esté preso, aunque se pudra ahí en la cárcel, él no me va a devolver los ojos ni mi vida", afirmó.