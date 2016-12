Opinión 28-12-2016

¿Nació Jesús un 25 de diciembre? (Segunda parte)

Desde hace días el mundo cristiano, ha esperado con ansias el día de hoy, en que precisamente el calendario profano, dice escuetamente” Natividad del Señor”.

Particularmente siempre me han preocupado los asuntos religiosos, dado que en nuestra niñez participé en uno de los tantos credos cristianos. Hoy, alejado de toda militancia, usando el llamado “ libre albedrío” como muchos, me inclino ante la religión universal que une, construye, eleva, en base al libre pensamiento. Por ello, concuerdo con aquellos que opinan que cada uno es dueño de creer o no creer, adorar o no a una divinidad. Eso se llama tolerancia ,que a todos permite decir, expresar, opinar, disentir ,etc. todo, en base al respeto mutuo.

Últimamente , estuve leyendo un libro de Herbert Oré Bel Sizarri que se refiere al estudio de algunos dioses de la antigüedad, los que se relacionan precisamente con el nacimiento de Jesús .Algunos de esos dioses coinciden con el 25 de diciembre ,nacimiento de ellos, al igual que Jesús.

Como es un tema de cultura general, nos permitiremos resumir la vida de ellos y ponerlos hoy en vuestro conocimiento que pudiera afianzar la fe de cada cual e incrementar al menos su acervo cultural.

Veamos primero, a la deidad bibilónica llamada TAMMUZ.Fue el dios de la floración de la primavera. No nació precisamente un 25 de dic., pero siglos después los Romanos lo adoptaron e impusieron su nacimiento en esa fecha, coincidente con la celebración de ellos de la festividad del Solsticio de invierno: (hemisferio norte) El texto acota que la inicial T ( Tammuz) significa cruz, adoptada por el cristianismo, materia que hay que leer, al igual que la cruz zwástica hindú, adoptada por el nazismo.

HORUS u Osiris, dios egipcio, tampoco nació un 25 de diciembre, sinó que entre el 27 de marzo y el 25 de abril. Fue el SOL ,dios principal adorado por los egipcios, dado que veían en él, la abundancia, la luz, la fertilidad.

ZOROASTRO ( 6.300 años a.c.) que en realidad no fue un dios sinó un Profeta del antiguo Irán.

KRISHNA: fue un dios de la India.Se cree que nació un 28 de agosto de hace 5.125 años atrás.

BUDA: Su cumpleaños se celebra en distintos días del mes de mayo.

MITRA: Dios persa de hace 4 mil años atrás,por tanto muy anterior al cristianismo que, según la leyenda nació en el día más largo del año ( solsticio de invierno) Simbolizaba sin embargo el paso al nacimiento de la luz y la esperanza, además de la resurrección de la naturaleza.

La historia del nacimiento de Jesús tiene muchas cosas en común con el dios pagano de Mitra ( Persia) incluso llevó a sospechar que el cristianismo era un derivado de esa fé. Al respecto acotamos que Mitra al igual que Jesús fue visitado y adorado por pastores que llegaron después de su nacimiento y regalado con oro, incienso y esencias. La coincidencia mayor es que el nacimiento de Mitra y el de Jesús son celebrados el 25 de dic. (solsticio de invierno en el hemisferio norte).

Esta religión persa, fue muy conocida por los Romanos. A fines del siglo III comenzó a decaer el Mitraísmo, por la fuerte competencia del Cristianismo fuertemente apoyado por Constantino el Grande y fue desplazado en el siglo IV hasta convertirse con Teodosio el Grande ( 379 – 394) la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano, aunque el Mitraísmo siguió practicándose en la clandestinidad durante algún tiempo.

Leído lo anterior, ya estamos en condiciones de entrar a ver el título de esta crónica ¿ Nació Jesús un 25 de diciembre? La Biblia no revela con exactitud la fecha de su nacimiento .Los estudiosos del tema han llegado a la conclusión que no fue un 25 de dic. por las siguientes razones:

JESUS NO NACIO EN INVIERNO: Hay que recordar que el decreto de César Augusto que ordenaba el censo, éste, debió realizarse en “ la propia ciudad” lo que hizo que José y María tuvieran que realizar un viaje de una semana o más( Lucas 2: 1-3) Ese Censo no pudo realizarse en invierno( 25 dic. en hemisferio norte) por lo tanto Jesús NO nació en esa fecha.

REBAÑO DE OVEJAS: La Biblia relata que los pastores “ vivían a campo raso y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños” ( Lucas 2)Por otra parte el libro “ La vida cotidiana en Palestina en tiempo de Jesús” explica que los rebaños se quedaban al aire libre desde la semana antes de Pascua, los finales de marzo y no volvían hasta mediados de noviembre (…..) resguardados en majadas. Ese detalle demuestra que la fiesta tradicional de Nochebuena en invierno, tiene pocas probabilidades de ser exacta, puesto que el Evangelio nos dice que los pastores estaban en los campos. Si diciembre es tan frío y lluvioso en Belén ¿ sería lógico que en este mes los pastores vivieran al aire libre? Claro que no anota Bel Suzani.

Por consiguiente Jesús nació a principios de otoño y NO en diciembre. Se puede comprobar también esto calculando la temporada de su nacimiento haciendo la cuenta regresiva a partir de su muerte ocurrida en la primavera del año 33 de nuestra era, en la Fiesta de Pascua ( 14 de NISSAN ( Juan 19: 14-16), Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio .Eso significa que nació a principios de otoño del año 2 antes de nuestra era ( Lucas 3- 23).

Entonces ¿ Porqué se celebra la Navidad el 25 de diciembre? Si no hay pruebas que Jesús nació un 25 de diciembre, veamos ahora la respuesta histórica de ese porqué. Los líderes de la Iglesia primitiva, deseaban suplantar las festividades paganas por otras cristianas .Recordemos que en la antigua Roma se consagraba el día 25 de dic. para celebrar el nacimiento del “ Sol Invencible” o Solsticio de invierno( repito en el hemisferio norte) cuando el Sol triunfaba cada año sobre la oscuridad del invierno y los días volvían a ser más largos. Entonces, se puso como fecha de nacimiento de Jesús el 25 de dic. para que el Cristianismo fuera más significativo que las fiestas paganas del Mitraísmo que también recordaban dicho Solsticio. ( Consultar el diccionario de la Biblia publicado en 1996)

¿QUIEN DECIDIO QUE EL 25 DE DIC. FUERA LA FECHA OFICIAL DEL NACIMIENTO DE JESUS?

La primera mención del 25 de dic. está registrada en el Calendario de FILOCAL o Cronógrafo del año 354, que es un manuscrito ilustrado romano el que contiene una serie de documentos históricos y que fue decorado por el calígrafo Furio Dionisio Filócalo, calígrafo del Papa Dámaso I ,el que aunque era cristiano, recoge en él innumerables fiestas paganas( el texto original fue perdido) Allí se encuentra lo declarado anteriormente, que el 25 de dic. era la fiesta pagana del Sol Invictus, por lo que se traslado el nacimiento de Jesús a dicha fecha, para menguar el Mitraísmo.

Pero, fue a partir del siglo V en que fue desplazada la fiesta pagana del Sol I. Históricamente ,esto fue un disparate romano, pero posteriormente, fue aceptado por todo el mundo cristiano.

Dijimos que la primera mención de dicho cambio se encuentra en el Calendario de Filócal el que en la parte llamada “ Depositivo Martyrum romano y en “ Depositivo Episcopurum” muestra un catálogo de los mártires y Papas venerados en Roma ( mediados del siglo IV ) En “ VIII Kal Ian Natus Christum in Betleem Judae” se encuentra la primera noticia de la Fiesta de Navidad del 25 de diciembre.

Se habla también de la “ Saturnalia” celebrada entre el 17 y 23 de diciembre. La Iglesia, hizo un avance en la cristianización de las fiestas paganas antes nombradas ,las que se encuentran en Cipriano ,en el texto que dice” De Pash Campo XIX” que traducido dice: ¡ Oh…qué maravillosamente actuó la providencia en este día en el que nació el Sol …Cristo debe nacer”…….

El 25 de diciembre fue oficialmente proclamado por los Padres de la Iglesia e laño 440 d.c. como un sincretismo entre la religión cristiana, del entonces Imperio Romano y la tradición del día festivo de la Saturnalia ( fiesta del solsticio de invierno), tradición procedente del sacerdocio babilónico.

Amigos lectores: Ahora ya Uds. están en conocimiento de una versión de la fijación del 25 de dic. como fecha del nacimiento de Jesús. Cada uno aceptará o no esta versión ,pero, lo que es para mí esta fiesta, es la oportunidad de pensar en el mensaje que entrega. Esta fiesta tan esperada sobre todo por los niños ,su mensaje reside en una sola palabra: AMOR ,que la vorágine del mundo de hoy lo ha perdido por diversas razones. Al respecto, he encontrado un trabajo expuesto muchos años atrás, por un médico muy conocido por todos el que me distinguió con su amistad .Hablo del fraterno amigo Carlos Norambuena Somerville .Permitidme finalizar esta humilde crónica que en su brillante tema navideño titulado: “ Navidad, un presente de paz para el mundo” En parte dice: “ A casi dos mil años del nacimiento de Jesús, la tradición ha perdido el camino de la espiritualidad. La senda de la fe – pura y sin mancha, continuará llena de abrojos. La ruta de la esperanza y la conciliación de todos los hombres ,entre si y a la vez con Dios, ha sido tortuosa, empinada y oblicua. El mensaje se ha extraviado. Ha palidecido la verdad del evangelio, la palabra ha callado y la Navidad ,no es ya aquel cristalino y suave himno de paz y amor, si nó una inquietante recepción de obsequios, que aunque de variados precios, continuarán siendo efímeros, insustanciales y desechables ,desprovistos de un primitivo encanto bíblico.”……….”. Cristo ,fue un verdadero regalo para el mundo entero y solo algunos supieron aprender la grandeza y majestuosidad de su venida a nosotros……….Se le persiguió, se le denostó y encarnizó. Se le acusó de sedicioso, blasfemo, sofista e impostor…… 4 siglos antes, había ocurrido algo parecido, lo que evidencia la crueldad, la insensatez de los hombres. .Jueces engreídos por la pasión, el temor y la impiedad les ofrecieron cicuta a Sócrates y después a Cristo la cruz. El primero, fue un foco de sabiduría e inteligencia .El segundo, un foco de redención universal. Ninguno había cometido crimen alguno .Por el contrario, en ambos se ensañó el imperio de la maldad y de las tinieblas. Pero, ni el uno ni el otro fueron exterminados ni menos olvidados. Siguen siendo inmortales: Sócrates, por derecho humano e histórico ,.Jesús, por mandato divino y terrenal también………”





René Recabarren Castillo

Profesor Normalista