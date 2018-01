Deporte 14-01-2018

Nacional de Fútbol Sub 15 de Arica: Selección de la AFAL dio la sorpresa venciendo al local por 2 a 0

No fue fácil el debut, más aún con el dueño de casa, pero estos chicos tienen algo más que fútbol: corazón, garra y fuerza para luchar contra la adversidad. Han tenido inconvenientes con el agua potable, por eso los padres que los están acompañando han tenido que comprar bidones de agua en los supermercados para que no tengan problemas, puesto que en la previa del debut dos jugadores estaban con fiebre y vómitos, pero el paramédico que acompaña a la delegación los recuperó y fueron titulares, incluso uno de ellos se matriculó con un verdadero golazo.

Es más, cuando estuvimos en la partida a uno de estos chicos se le había extraviado su carné, afortunadamente todavía tenía otro vigente y fue ese mismo joven que estaba inquieto producto de la situación que vivió quien se puso con “pedazo” de gol. Nos referimos al jugador Benjamín Duarte que fue alabado por la gente que estaba transmitiendo el compromiso.

A pesar que el partido fue muy difícil ya que la mayoría de los jugadores de Arica, son cadetes del primer equipo de San Marcos, lo que sin duda le da un sabor más dulce a la victoria.

La primera conquista llegó al minuto 16, del primer tiempo luego de un disparo del jugador Felipe Salgado, que no pudo atrapar el portero ariqueño, lo que aprovechó con su instinto de goleador Leonardo Soto para aprovechar ese rebote y colocar la redondita al fondo de la red, provocado la algarabía de los pocos hinchas linarenses que están en la ciudad de la eterna primavera, pero sus voces llegaron hasta el Maule Sur, porque lo gritaron con todo. Con ese guarismo se fueron al descanso con la ventaja transitoria.

En el inicio del complemento el técnico Albert Chacón, se la jugó toda puesto que realizó de inmediato los 5 cambios, ingresando a los jugadores Patricio Llévenes, Abraham Hernández, José Valenzuela, Erick Barros y Diego González por Cristian Soto, Gustavo Castro, Leonardo Soto, Daniel Salgado y Juan Pablo Paillama, modificaciones que les dieron éxitos para contrarrestar la presión del cuadro local, que a ratos se impuso en el aspecto físico.

Lo que se pudo observar fue el típico arbitraje localista en este tipo de torneos, donde sancionaron faltas que jamás fueron con tiros libres, pero la defensa de la AFAL estuvo fenomenal al igual que el portero, siempre atento a cada jugada de peligro.

A los 69 minutos llegó la segunda conquista para los maulinos, en una jugada que se preparó en la previa del torneo, luego de un despeje del defensa pelota que capturó Benjamín Duarte y le dio con la izquierda a pesar que es derecho y la pelota se incrustó en el arco de Arica, aunque el portero local se estiro cuan largo era, pero no llegó. Fue un “pedazo” de gol desde fuera del área grande para no dejar dudas que Linares, no fue a pasear al Morro de Arica.

PALABRAS DEL ESTRATEGA

El adiestrador que conoce muy bien a sus dirigidos porque no es la primera vez que está con algunos de estos jugadores en un torneo nacional, Albert Chacón, manifestó que el duelo ante Arica fue “bastante complejo por el esquema con el cual empezó a jugar el cuadro ariqueño. Pero, hice los 5 cambios en el complemento y nos dieron resultado. El primer gol fue una jugada que practicábamos en los entrenamientos, estar atentos al rebote y se nos dio la ocasión la cual concretamos. Pero, nosotros teníamos un plan B, que era el contrataque con nuestros delanteros rápidos que siempre le ganaban la espalda a los centrales. Por eso la estrategia funcionó, puesto que el segundo tanto sale de un lateral frente al área de ellos donde el defensa despejó a medias el balón dio un bote y apareció Benjamín Duarte, para pegarle con todo fuera del área con la pierna izquierda anotando el definitivo 2 a 0”.

Ahora sobre el cuadro que deberán enfrentar esta tarde a las 17:00 horas, Coquimbo, que también goleó en el debut por 3 a 0, al equipo de Antofagasta, Chacón agregó que “es un rival fuerte con características más rusticas, en el aspecto técnico somos mucho más, pero ellos son los líderes del grupo ya que convirtieron un gol más que nosotros, no tenemos que confiarnos, porque los partidos hay que jugarlos primero”.

La oncena titular de la selección de la AFAL, que ingresó en el primer tiempo fue con: Benjamín Hidalgo, Tomas López, Camilo Fuenzalida, Benjamín Sepúlveda, Benjamín Duarte, Daniel Salgado, Cristian Soto, Felipe Salgado, Leandro Soto, Juan Pablo Paillama y Gustavo Castro.

Los partidos son de 70 minutos con dos tiempos de 35 por lado.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo