Deportes 17-08-2022

Nadador linarense clasificó a campeonato mundial de paranatación

• El deportista será parte de este certamen, que se desarrollará en Tijuana, México, en octubre de este 2022



Su primera experiencia internacional vivirá en el mes de octubre el deportista paralímpico linarense, Williams Mattamala Vega, en el campeonato World ParaSwimming, Tijuana, México 2022.

Gracias a su tremenda participación en el último certamen nacional, en la región metropolitana, donde acumuló cuatro medallas de oro, en las pruebas de 200, 100, 50 libres y 50 metros nado mariposa, el Comité Paralímpico de Chile fijó los ojos en este maulino.

RECONOCIMIENTO

El deportista que pertenece a los registros de Teletón Talca y que entrena en la Piscina Temperada del IND de la capital regional del Maule, se ha venido destacando en los últimos años, tal como lo consignó el Director Regional del IND del Maule, Sebastián Pino Sáez.

“Sin duda que Williams es un verdadero ejemplo de deportista, ahora no solo en la región, sino que a nivel nacional. Como Mindep-IND estamos muy contentos con su gran carrera y el crecimiento deportivo que ha tenido gracias a Cristian Cherif y a Ricardo González. Estamos muy contentos con esta nominación, la que además del esfuerzo de Williams, es de su familia, por el constante apoyo que le entregan”, cerró la autoridad del deporte.

FELICIDAD

El deportista linarense, comentó las sensaciones de obtener esta clasificación: “Cuando supe la noticia me puse muy contento, mis familiares saltaban de felicidad. No la creíamos, no sabíamos qué hacer. Esto es consecuencia a un trabajo que hemos venido desarrollando con el profesor Ricardo González y se pudo conseguir esta nueva meta”.

Sobre las metas propuestas y el proceso de preparación, este exponente, acotó: “Espero salir bastante bien. Será difícil, porque habrá competidores de gran nivel, pero creo que nos puede ir bien, con la planificación del profesor y ahora espero que el entrenamiento sea bien continuo, lo que me permita llegar a un nivel bien alto y así obtener algún logro, además de aprovechar esta gran experiencia”.