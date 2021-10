Deportes 29-10-2021

Nadadores maulinos buscaron sus mejores marcas en Control Regional Escolar

• El Instituto Nacional del Deporte está realizando estas competencias en la Piscina del Estadio Fiscal, en las categorías sub-12 y sub-14, instancia donde se han presentado exponentes de diferentes puntos de la región



Gracias a las nuevas posibilidades que se ha ido dando con el Plan Paso a Paso del Gobierno de Chile, el deporte ha tenido una reactivación, siendo en este caso la natación una de las disciplinas beneficiadas.

Por esa razón, en el Maule se están desarrollando los Controles Regionales de Natación Escolar, en las categorías sub-12 y sub-14, que se están efectuando en la Piscina del Estadio Fiscal de Talca y que están siendo organizados por el Instituto Nacional del Deporte.

Recientemente, fue el turno de la categoría sub-12, que consideró nadadores de distintos puntos de la región, quienes lucharon y defendieron los colores de sus establecimientos educaciones.

POTENCIAL

Sobre esta reapertura de estas competencias, el Director Regional del Instituto Nacional del Deporte, Sebastián Pino Sáez, aseguró: “Es muy satisfactorio volver a recibir este tipo de competencias y que reúna a exponentes de distintos puntos del país. La natación en nuestra región es un deporte muy exitoso, por lo que seguiremos fomentando la práctica de este deporte”.

En la oportunidad, los exponentes más destacables de la jornada fueron Isidora Carreño y Javier Eguiluz, quienes ganaron todas las pruebas individuales, tanto en damas, como en varones, donde se consideraron los 100 metros combinados; 50 metros estilo espalda; 50 metros estilo pecho y 50 metros estilo libre.

PROTAGONISTAS

Sobre estas buenas actuaciones, Isidora Carreño, quien es estudiante del Colegio Clementinos de San Clemente, dijo: “Fue una muy buena experiencia, porque mis padres y profesores se sintieron muy orgullosos de mí. Ya llevo cuatro años en este deporte y espero si Dios quiere, representar a la región y el país en competencias importantes".

Por su parte, Javier Eguiluz, representante del Instituto Andrés Bello de Talca, comentó: “Fue una muy buena jornada, obviamente tenía un poco de nervios, pero estoy feliz. Me encanta este deporte, me relaja y me gustaría ser un buen nadador. Espero seguir superando mis metas y seguir bajando mis tiempos".

Tras esta competencia, la siguiente y última fecha del Control Regional de Natación Escolar en la categoría sub-12, se llevará a cabo el 6 de noviembre, mientras que la categoría sub-14 hará lo propio el 13 del penúltimo mes del año.