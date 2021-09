Deportes 18-09-2021

Nadadores maulinos se sometieron a controles de exigencia

Se trata del primer evento en el medio acuático después de 1 año y medio de pandemia, realizando solo entrenamientos pasivos. Dentro de 1 mes más deberá estar conformada la selección regional.



Un intenso control de tiempos desarrolló el Área de Alto Rendimiento y Deporte Competitivo del Instituto Nacional del Deporte, IND, para nadadores que postulan a formar parte de la selección regional juvenil que participará en los Juegos Binacionales de la Integración Andina Cristo Redentor.

El evento internacional tendrá lugar la última semana de noviembre, en San Luis, Argentina, con presencia de delegaciones de Valparaíso, Metropolitana, Libertador Bernardo O´Higgins y Maule, por Chile; Mendoza, San Luis, San Juan y Córdoba, por el país limítrofe.

El control deportivo tuvo lugar en la flamante piscina temperada fiscal, bajo estrictas medidas sanitarias recomendadas por el Minsal.

Para el Director Regional del Instituto Nacional del Deporte, Sebastián Pino Sáez “ha sido muy emotivo ver ingresar a nuestra hermosa piscina a muchos jóvenes nadadores con la ilusión de estar en los Juegos Binacionales. Este control les servirá para medirse en su actual nivel y obviamente, para el clasificatorio habrán mejorado sus rendimientos. El nadador necesita el medio acuático”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

Dos jueces controlaron cada prueba.



HUBO ENTRENAMIENTOS SIN AGUA



El cronograma de pruebas consideró registros para los 50, 100, 300, 400 y 800m libres; 50 y 100m espalda, 50 y 100m pecho; 50 y 100m mariposa y pruebas combinadas para 200 y 400m.

La idea es nivelar a los nadadores maulinos que han estado 1 año y medio entrenando el aspecto físico en casa, debido a la pandemia.

Al respecto, el técnico de Promesas Chile, Javier González expresó “quedé súper contento. En los 800m libre, varios mejoraron mucho sus marcas. Hay una niña que bajó 1 minuto, lo que es harto. En los 1.500m libre que es muy difícil, los chicos hicieron marcas aceptables. Espero que de aquí al selectivo lleguen mejor, ya que no tendremos las restricciones ambientales”.

Por su parte, la especialista en estilo mariposa, Florencia Concha recordó “fue una época bien difícil mantener el entrenamiento ´sin agua´. Apenas volví a la piscina, fue todo distinto. Cualquier otro deporte se puede adaptar a las condiciones, no así el nadador. Yo en mi casa solo me metía ´a la tina´”, sonrió.

Participaron deportistas de los Clubes Montessori, Natal, Traipín, Universidad Católica del Maule y Asociación Constitución.

Por las damas el grupo lo integran Francisca Pinto, Antonia Castro, Javiera Castro, Antonia Jiménez, Consuelo Paz Carrasco, Florencia Paz Concha, Roberta Robles, Emilia Valenzuela, Valentina Puentes, Agustina Eguiluz, Esperanza Uribe, Paz Sepúlveda, Paula Ortiz y Renata Asenjo.

En tanto, a nivel varones se sometieron a los exámenes técnicos, David Zamora, Joaquín Acevedo, Gustavo Pérez, Joaquín González, Vicente Lorca, Juan Pablo Troncoso, Luciano Monterrosa, Tomás Lucero, Gabriel Zincker, Agustín Soto, Benjamín Campos, Nelson Jaque, Benjamín Barros, Felipe Neira, Benjamín Troncoso, José Quezada, Gaspar Mondaca, Alonso Agurto, Cristián Pavez, Sebastián Sánchez, Benjamín Parada, Cristóbal Sepúlveda y Felipe Letelier.

La selección regional juvenil de natación deberá estar conformada en un clasificatorio a realizarse 1 mes más, quedando conformada por 12 nadadores, 6 damas y 6 varones.