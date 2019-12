Opinión 13-12-2019

Nathalie y la Revolución de Octubre

Una canción puede traer al presente muchas sensaciones; ciertas situaciones estacionadas en el amplio espacio del recuerdo, que despiertan la curiosidad por su contenido, asociado a ciertos seres, hechos o personajes activados en la memoria e incentivado con la letra, melodía y acorde.

El tema es muy romántico: Un turista francés visita Moscú y tiene como guía a una hermosa intérprete rusa. Ella lo envuelve de información precisa a medida que avanzan en el recorrido de la ciudad. Visitan la Plaza Roja, la tumba de Lenin, el café Pushkin y la melodía irradia ese deslumbramiento que se va deslizando a través del encanto de la guía. “Hablaba el francés muy sobrio de la Revolución de Octubre y yo pensaba que de la tumba de Lenin iríamos al café Pushkin a tomar un chocolate”.

Hermosa canción cuyo contenido despierta curiosidad y atendiendo a la diversidad de lugares que menciona la letra, uno se pregunta: Es Lenin tan importante para los rusos que lo conservan embalsamado y es una de las grandes atracciones turísticas, donde, periódicamente, se le brinda homenaje con el paso regular de soldados?

Y como para aplacar mi ignorancia recurro al diccionario y me doy cuenta que fue un político, filósofo revolucionario, teórico político, comunista . Tenía entendido que sólo era un político, pero si fue filósofo y contribuyó a un cambio fundamental en la revolución bolchevique, para bien o para mal consiguió grandes logros para equiparar la distribución de tierras y bienes para el pueblo ruso. Si aún le rinden homenaje diariamente y lo conservan en un mausoleo debe ser porque no pasó desapercibido en la historia y conserva el amor y dedicación de quienes lo siguen hasta hoy.

También la letra de la canción menciona a Pushkin, a este gran personaje sí que lo conozco y admiro, Vivió 38 años pero ha dejado una marca imborrable en la literatura mundial. Sus relatos son tan ilustrativos como entretenidos, tiene una especial consideración por el detalle de los sentimientos y aptitudes de sus personajes. Como una triste jugada del destino, una de sus novelas trata sobre un duelo….y él terminó con su vida en un duelo..

Volviendo al presente, asocio la canción Nathalie con nuestra revolución que también empezó en octubre. Aunque según los historiadores la revolución rusa comenzó en noviembre de 1917, de acuerdo al calendario Juliano. Para graficar, me he enterado que este calendario cuenta como bisiesto todos los años, cuyo número de días es divisible por cuatro … y según el calendario Gregoriano, que es el que nos rige, habría sido el 7 de noviembre del mismo año.

Hay que guardar seriamente las debidas proporciones entre la revolución de octubre rusa y la revolución de octubre chilena. Puede que la nuestra logre grandes cambios para el bien del país sin acarrear más desgracias de las que han sucedido y que son bastantes.

Por qué nos asusta tanto la palabra revolución? Es un cambio violento y radical en las instituciones políticas de una sociedad según algunas definiciones. Cambio brusco en el ámbito social, económico o moral de una sociedad. Ahí estoy más de acuerdo.

Es nuestra revolución de octubre. El movimiento no tiene banderas políticas porque los ciudadanos ya no confiamos en los que dicen representarnos porque todo es un conglomerado de intereses partidistas donde prima la conveniencia individual con el egoísmo arraigado en el alma de todo el Congreso. Ya no me animo a averiguar si hay alguna honrosa excepción entre sus integrantes.

Y siempre las revoluciones son de larga data: No se puede convencer que cambien de proceder a un grupo de personas que son dueñas de AFP, Bancos, Canales televisivos, Cadenas de Empresas, etc. etc., porque sus huevitos están depositados en cada una de ellas y estos señores nunca se pondrán en el lugar de los seres que pagan sus impuestos, sufriendo privaciones y falta de oportunidades, porque debilitaría el crecimiento obsceno de sus fortunas. Con la monserga de “si suben los impuestos sube el desempleo.” Como dicen mucho de los honorables. Y cabe la pregunta ¿ si no hay trabajadores, quién echará a andar las empresas? O el trabajo de diez tendrá que efectuarlo solo un trabajador? (¡Qué pobres de espíritu!). Obtengan menos ganancias y seamos todos felices, (un ingenuo pensamiento que me viene de pronto).Soy demasiado ignorante en política económica pero recogiendo opiniones de derecha e izquierda, concluyo que nadie dará su brazo a torcer porque como el escorpión no pueden cambiar su naturaleza. Pero , puede que suceda algún milagro. La fuerza de la gente organizada es poderosa, como ejemplo solamente ver la proyección de las Tesis que en un abrir y cerrar de ojos dieron la lección de que con inteligencia y fe, las grandes convocatorias son posibles y se consiguen resultados.: “el violador eres tú”…… las metáforas son bastante decidoras y para interpretarlas hay que hacerlo con amplitud de criterio.

Todo lo que he expuesto, simplemente ha sido con el ánimo de opinar, con los errores propios de una persona cuyo valor solamente es su experiencia de vida, sin ser política, ni erudita en nada, que solo cuenta con los escasos conocimientos adquiridos a través de los años , y por la simple curiosidad de saber algo más y poder compartirlo con personas afines.

En un momento dado empezó a rondar en mi cabeza “Nathalie y la Revolución de Octubre, simple asociación enredada o no con el tiempo, la historia y la música, original trilogía que puede coincidir en un epígrafe esperanzador.

Siguiendo con Nathalie, les recomiendo buscar la canción en Youtube y pueden disfrutar de una agradable experiencia que, me enseñó bastante y me hizo pensar más de la cuenta.





(Tily Vergara)