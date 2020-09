Opinión 16-09-2020

NATIVO



Mancha que manchas verde

Danzarina predilecta del silencio

Te extravías en la noche que seduces

Y al cantar del día te ensanchas serena

Guardiana de la química universal

Sinfonía de las tierras ancestrales

Sortilegio del agua cósmica

Me atrapas cadenciosa y pausada

Hasta fundirme en tu universo atómico

Una partícula en la vorágine endémica

Que viaja por las profundidades cavernarias

Hasta tu tierra raíces y savias

Fluyo por esos negros troncos minerales

Que me despegan del plato terrestre

y me envían al sillón de los astros

Con un salto de león cazador del aire

Y vuelvo a sumergirme en la tierra

Circulo eléctrico perpetuo de la matriz andrógina

Portal de los verdes bosques nativos

Alegría activa de la existencia

Que te revelas al espíritu silencioso

Y permaneces oculto al ruido engreído

Vuelves mi inmanencia trascendente

Porque eres Conciencia

y yo la substancia



(Carlos Wistuba)