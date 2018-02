Opinión 28-02-2018

Natural versus Artificial

¿Qué es lo natural y qué es lo artificial? ¿es únicamente natural lo que florece a través de la naturaleza y sus procesos biológicos? ¿podríamos llamar natural a aquello que produce la mano del hombre mediante procesos mecánicos y digitales? Siempre hemos rotulado como natural al producto de la tierra, de los mares y de la flora; en los cuales no es necesaria la intervención del hombre. Es natural entonces la flor que florece en primavera y la hoja que cae durante el otoño, es natural la vida de los animales, los pájaros del cielo, los peces de los océanos; es natural el tiempo de nuestro planeta con sus respectivos días, noches, estaciones. Es natural el viento, el aire, el río, los árboles, los colores, las texturas, las fragancias, los sabores y las formas que emanan de la naturaleza.

Es natural una manzana como fruto de un manzano, pero ¿es natural una casa o un elemento tecnológico como producto de la inventiva del hombre? En ningún caso consideraríamos artificial el fruto de un árbol, por otra parte siempre tachamos de artificial toda construcción del ser humano. ¿Por qué habría de considerarse artificial lo que crea y produce el ser humano? La naturaleza y la “orientación biológica” de un árbol le permite crecer, desarrollarse, hermosear, limpiar el aire y dar fruto, y ¿la “orientación biológica del ser humano? su propia naturaleza ¿qué le permite? El ser humano tiene la capacidad natural del aprendizaje, la manipulación del entorno y el diseño y creación de elementos. Tal capacidad es maravillosa consecuencia del cerebro con que ha sido dotado. Por lo tanto, como para un árbol es natural dar fruto, para nosotros ha de ser natural, hablar, movilizarnos, alimentarnos, protegernos y pensar. Lo natural en el ser humano va más allá de lo vegetativo, de esta manera la facultad del pensamiento superior y su concreción mediante la creación o la inventiva de objetos es inherente a su propia naturaleza. ¿Entonces por qué llamamos artificial a lo que produce el hombre si su producción está totalmente acorde a la naturaleza humana?

Qué es natural y qué es artificial: ¿una choza construida por un hombre o un nido construido por un pájaro? Ambos constructores han utilizado recursos brindados por la naturaleza, el hombre: ramas, hojas, varas, barro; el pájaro: ramas, plumas, hierba seca y barro. Ambas construcciones tienen la finalidad de brindar cobijo y protección a sus ocupantes. Ambas construcciones han sido elaboradas gracias a la laboriosidad el instinto y/o la inteligencia.

Se considera artificial a todo artificio o elemento creado por el hombre, que no sea propio de la naturaleza. Hay artificios que tienen una utilidad significativa para el hombre y otros tantos que sólo tienen como fin el accesorio y la decoración.

Generalmente para la elaboración de estos artificios, el ser humano utiliza diversas materias primas, mezclándolas o relacionándolas mediante algún proceso artesanal o industrial. Desde este punto de vista no podríamos valorar de la misma forma la construcción de una choza con la construcción de un satélite espacial. Los materiales usados en la choza son directamente brindados por la naturaleza y no requieren un tratamiento científico ni especializado, en cambio los materiales usados en la construcción del satélite son altamente delicados, precisos, elaborados electrónicamente con una finalidad certera, productos del avance de la ciencia y la tecnología, elementos que no brinda directamente la naturaleza sino que responden a la inventiva y pericia del hombre. Las betas de la madera no son iguales a los circuitos electrónicos.

Probablemente existen elementos y construcciones más o menos artificiales que otras, dependiendo del grado de elaboración y de la calidad de sus materias primas. Así una choza en medio del África no es tan artificial como un satélite puesto en órbita, ni un teléfono inteligente es tan natural como la comunicación por señales de humo. Existen grados, escalas de artificialidad y naturalidad. Pareciera ser que mientras más ajenas a la tierra sean las herramientas y los recursos para su elaboración, más artificial es un objeto.

También se relaciona a lo artificial con lo imitativo. Un ejemplo común de esto son las flores o plantas artificiales que a simple vista son muy similares a las naturales, pero que sencillamente son de plástico o géneros de colores. Luces artificiales, alimentos artificiales, gran parte de lo que hemos diseñando imita a la naturaleza, de allí la biónica que busca soluciones biológicas a las problemáticas del ser humano. Pero paradójicamente, a pesar de que hemos imitado a la naturaleza en sus mecanismos y procesos, cada vez nos alejamos más de ella misma, transformándonos en una raza desechable, plástica, binaria, carente de arraigo, repletos de luces de neón y realidades virtuales. Hemos imitado a la naturaleza, como un mimo burlesco, como falsificadores, porque todo lo hemos hecho desde lejos mirándola de reojo, sin embargo no nos hemos reconciliado con ella.

Hemos sobrevalorado el artificio, la técnica industrial y científica, pero hemos desvalorado lo artesanal, lo artístico, lo que nos aproxima más a la tierra, lo que nos reconcilia más entrañablemente con la naturaleza: las emociones, los sentimientos, la afectividad y la creatividad. Quizás sea el tiempo de desvestirnos un tanto, levantar la cabeza, sacarnos las máscaras y reencontrarnos con el polvo desde donde hemos venido y hacia donde iremos.







Boris Albert. Filósofo y Psicopedagogo

