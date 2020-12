Opinión 09-12-2020

NAVIDAD Y AÑO NUEVO EN AUSTERIDAD Y RESPONSABILIDAD ANTE EL COVID 19

Anhelamos el éxito absoluto, pero nos hace falta disciplina, deseamos obtener resultados sin aplicar ni el mínimo esfuerzo, somos facilistas, dejamos hacer, admiramos el error en nuestro vecino, sin considerar nuestros actos y acciones personales:

Este mundo se ve enfrentado a una crisis global que requiere de la constancia y perseverancia de nuestra sociedad y cada uno de sus miembros para reconstruir un planeta agredido sobremanera y entonces, la disciplina, el orden y la formación son un pilar angular en la convivencia comunitaria con otros y para otros. Debemos despojarnos de nuestra arrogancia, ser humildes, cordiales y afables, dignos hermanos en una raza particular en tránsito por este mundo. El éxito en la convivencia no depende tan sólo de otros, si no más bien de sí mismos, de aquellos que hacemos o dejamos de hacer, de nuestro empeño y dedicación en el trabajo, tarea u oficio, de la responsabilidad ante cada quehacer y de esfuerzo personal.

El éxito no es gratuito en nuestro medio y en esta sociedad capitalista, el materialismo nos agobia; por lo cual, aspiramos a competir con los bienes que podemos adquirir y nos frustramos cuando no podemos alcanzar la adquisición de aquel instrumento que de seguro, según la cultura popular, nos hará más felices. La felicidad no va de la mano de la riqueza, aunque obviamente ayuda y colabora, la felicidad es un estado de plenitud que se alcanza en ciertas ocasiones y que, muchas veces, es pasajera y efímera

Estimadas y estimados, no equivoquemos el camino, vivamos la austeridad, sobre todo, aquellos que poseen grandes riqueza de las cuales ostentan ante la miseria de quien no dispone de recursos económicos, de los más vulnerables y necesitados. Algo habrá que hacer, ofrecer una nueva mirada de la realidad, apelar a las autoridades, de todo tipo, a quienes les corresponde guiar el sendero sin dejar de lado al mendigo quien golpea a su puerta y atender su necesidad.

Mientras tanto, cuando llegamos al final del año y celebramos dos importantes ceremonias: Navidad y Año Nuevo y más aún, en plena pandemia del coronavirus, debemos practicar la austeridad, respetar todas las normas de sanidad que indica la autoridad competente, reencontrarse en el seno del hogar y la familia, validar, allí, nuestro sentido de pertenencia a un grupo humano cercano con el cual convivir en sana armonía y paz, que sea nuestro refugio ante los graves y tremendos conflictos que nos corresponde vivir.

Nuestra tarea, durante estas fiestas, es ser responsable con sí mismo y con los otros, el amor al prójimo se manifiesta en el cuidado del semejante y derramar armonía y paz para todos los hombres y mujeres de buena voluntad.



(Marcelo Sepúlveda, profesor de Retiro)