Opinión 28-10-2021

Necropsia



Pretérita pluscuamperfecta

a la creación,

existencia entreverada

solitaria, temida, desdeñada,

fría e inmutable carcajada,

eres la nada.



No lloras, no ríes, no vacilas,

ni sicaria, sin soberbia, ni vacíos.

Apocalíptica, ausencia omnipresente

vida, tiempo, muerte.

Nonata eternizada, ubicua,

sin nacer te inmortalizas.



Impregnada al tiempo,

pones fin al melodrama existencial.

¿Tú, de dónde vienes?

¿eres la guadaña de justicia

que pone fin al hambre al dolor

y la avaricia?



Única entrada al cielo

si te creo Dios

por qué horrorizas?



Etérea eternidad

¿Quién velara si enfermas,

¿Quién llorara perderte?

Sin cortejo, ni lutos,

Ni homenaje, ni flores,

Ni quiebre de campanas,

Ni susurros de letanías…

Todos en carnaval eufórica

festejando tu muerte…

tu eterna partida.



Amante despreciada,

en lo eterno,

tú serás para siempre

nuestra infinita amada.









Oscar Mellado Norambuena