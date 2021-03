Opinión 11-03-2021

NELSON VILLAR LEÓN: "METRAUCÁN DEL PILOCOYÁN"





Llega a mis manos el libro del profesor Nelson Villar León, linarense de tomo y lomo que se dio a la tarea de recorrer poéticamente la densa geografía del Pilocoyán, de esta tierra linarense, de sus costumbres, su gente y sus tradiciones, un libro de casi 100 páginas, publicado en 1994 con apoyo del FONDART, en papel cuché y que rinde un homenaje al Bicentenario de nuestra ciudad.

En sus páginas nos entrega sus vivencias –propias y heredadas- del pasado de nuestra tierra, en un metro lírico libre, con abundancia descriptiva que si bien no lo acerca a la prosa, porque mayoritariamente no hay un hilo conductor que relate una historia, sobreabundan lo epítetos y la figuras literarias de la comparación, el símbolo y la metáfora, en algunas ocasiones muy bien logradas, por su sencillez, colorido y amenidad; aunque el uso intencionado de topónimos y palabras de origen mapuche y quechua nos obligan a consultar el glosario que el autor acertadamente anexa a su obra.

En la portada del libro -en blanco y negro- está impresa la obra "huasos maulinos" de Mauricio Rugendas; por otra parte, el título -de acuerdo a la traducción literal del mapuche, "metraucán" significaría una comida espesa revuelta y "pilocoyán", la hondonada del roble y también el nombre de la hacienda en la cual se fundó la ciudad de Linares, por lo que podríamos interpretarlo –en sentido figurado- como un amalgama de sucesos, mitos, personajes, geografía, etc. que conforman la ciudad de Linares . Cabe recordar que hasta el siglo XVII, las haciendas más grandes que hubo en esta zona, fueron las de Pilocoyán y Longaví. Las tierras fueron en un comienzo del general Pedro Valiente de la Barra y más tarde de Ángela Vásquez, "que vendió mil cuadras para asentar lo que hoy sería Linares".

Para quienes son linarenses les resultarán reconocible los lugares: cerro Quiñe, Huaiquivilo (y sus tesoros arqueológicos), el río Longaví, Calabozo, Cajón de Valdés, Huerta de Maule, Llancanao, Quinamávida, Rari, Piguchén, Quilipín, San Antonio, Vara Gruesa, entre otros; los personajes que aparecen en el poema “Espíritus faroleros: Sociedad linarense/ paico y toronjil/ del espacio solar/ Afelio Verde ramo del campo/ cósmico Valentín / venerable maestro linarino/ pluma de zorzal de la alameda deliciosa…” en los que hace referencia a Baldomero Frías, primer rector del Liceo de Hombres (Valentín Letelier), Neftalí Reyes, María Luisa, Encina, el abate Molina, Néstor Meza, Januario Espinosa, Max jara, Pedro Escobar, Carlos Leyton, Julio Chacón, Próspero Villar, entre muchos otros,,, Así también están presentes los personajes populares en el poema “ Parece que fuera hoy” como el vendedor de mote, castañas , piñones, pescado ahumado…”Voz del canto invernal/ lechuza de la chimba/ canto de Miguel/ de Jaty Mutti y José/ irrespetuoso burlón/ Linares, pate e´ loro…”

En el epílogo, el autor reconoce sus limitaciones artísticas, pero con una conciencia ambientalista de quien ama su terruño nos dice: “Escribo estas líneas para hacer conciencia para evitar la muerte de las flores que aún quedan, para que cuidemos las aguas de los esteros, los puquios de quinchamalí y la chacra promauca y así la vida en su bullicio no sea un desierto”

En palabras de Juan Carlos González Colville, que realiza el prólogo del libro “podemos catalogar la obra como una verdadera geografía poética que recorre el pasado y el presente de esta zona tan querida por todos nosotros y que invita a la lectura y reflexión sobre lo nuestro, el pasado y la tradición”

Para José Gajardo Quintana, poeta de nuestro suelo linarense, “los que sabemos la histona, o las historias, de esas aguas de esa piedra, ese roquerío, de ese recodo del camino, de la tristeza o alegría que esa arruga campesina delata, del aborigen que condiciona en muchas ocasiones el actuar nuestro, vamos más allá y familiares son los lugares y personales de este Metraucán”.



(Jaime Gatica, profesor)