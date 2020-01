Deporte 12-01-2020

Neme cerró la semana de misterio en Deportes Linares

Queremos destacar algunos apuntes de lo que fue la presentación en sociedad del nuevo estratega albirrojo. A decir de muchos de “lujo”. Primero señalar que de acuerdo a la historia futbolística Rodolfo Neme, es el segundo técnico uruguayo que se sienta en la banca y de paso se matriculó como el octavo técnico extranjero. Tenemos que remontarnos a los años 1956 -1957, donde arribó en aquellos tiempos a Lister Rossel, Omar Cabral, al que no le fue bien porque descendió de categoría.

Pero, tranquilidad, porque todos los años no son iguales. Tal como lo presentó Gabriel Artigues, el Gerente de los albirrojos, para Linares es un verdadero “lujo” contar con un entrenador como Neme. Con un tremendo curriculum, aquí en Chile estuvo siempre trabajando como ayudante técnico de Martín Lasarte.

Segundo, señalar que el “charrúa” fue claro en sus conceptos No conoce la Segunda División, pero agregó que “el futbol es universal”. Con un estilo pragmático, con 55 años, y que le gusta que sus equipos jueguen con el sistema 4-3-3 “si no se puede jugar con ese esquema la idea es acomodarse a la necesidad del plantel e incluso a la necesidad del partido”.

Tercero, dijo que en relación al aspecto anímico quiere un equipo que “sea agresivo, que intente siempre buscar el partido, que marque la diferencia cuando sea necesario”. En declaración a un medio nacional agregó que “su filosofía futbolística era muy distinta a la de Lasarte”.

Cuarto, es amigo de Artigues, quien lo trajo a Deportes Linares con el objetivo de campeonar. Como lo diría en la presentación “es un gran técnico, traté de encantarlo con este proyecto y quedó entusiasmado, por eso aceptó este desafío. La meta es ser campeón, y vamos a trabajar para lograrlo. Queremos a la gente que quiere hacer cosas por Linares”.

Quinto, en materia de jugadores, Gabriel Artigues manifestó que “queremos jugadores con hambre de ser profesionales y que quieran buscar la oportunidad de jugarse toda esa opción en la cancha. No tenemos claridad de como será el campeonato. Sobre todo, el tema de las edades”. Personalmente le dije a la ANFP que esta división no era formativa, por esta razón debería ser con edad libre, te reitero que esta categoría no es de formación. Un tema que no es mayor que tenemos actualmente es el relacionado con los sub 25, el “famoso” derecho formativo, casi todos los jugadores que debemos contratar tienen derecho de formación, porque recién quedan libres a los 24 años. Incluso jugadores que la temporada pasada jugaron en nuestra institución. Tenemos que pagar este derecho. Un ejemplo es el de Nazareno Fernández, yo no puedo firmar de inmediato el contrato, con él. Tiene 5 años en el Villarreal y 3 en Colo-Colo, la tarea es hablar con estas instituciones y ponernos de acuerdo, porque son 30 mil dólares por año. Entonces si un jugador tiene 3 años de formación en una institución, se deberá pagar 90 mil dólares, es sin duda un acto irresponsable de algunos clubes y después te pasa la cuenta”.

Otro de los aspectos es el inicio de los trabajos, los que comenzarían en la tercera semana del presente mes. Aunque la pretemporada se iniciaría con la llegada del técnico Rodolfo Neme, en el 3 de febrero. Artigues y Neme ya conocieron las instalaciones del Tucapel Bustamante Lastra, y el gimnasio Nasim Nome que será el centro operativo. “No sabemos cuándo parte el campeonato ni los reglamentos, así no podemos iniciar una planificación seria”, acotó.

“Vamos a tener muchos partidos, porque vamos a participar en Copa Chile y el campeonato que estaría comenzando a fines de marzo en principio, pero nada concreto por parte de la ANFP”, subrayó.

Finalmente, contarles a nuestros lectores que la planilla de los albirrojos sería cercana a los 14 millones de pesos mensuales. Según Artigues, hay 12 jugadores que estarían casi listos para integrarse al plantel, la mayoría de la temporada pasada.

Solo para cerrar esta nota, una pequeña reflexión: “el aspecto de organización de esta División es complejo, literalmente está alejada de la mano de Dios”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo