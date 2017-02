Social 22-02-2017

NEO Música, banda emergente.

NEO música es una banda chilena emergente inspirada en el romántico Power Ballad, producida en Holanda y Chile y que forman la carismática Cinthia Redenz y sus compañeros Tatan Wechsler en el bajo, Rojo Villanueva en guitarra y Fabián Álvarez en batería. Con más de 60.000 likes y un trafico de 500 a miles de personas interactuando en las redes sociales: https://www.facebook.com/neomusicachile/ .principalmente en parte de Estados Unidos y Ecuador. Hoy estarán en promoción en distintas radios y medios de comunicación de Linares.

En Chile su música y concepto, toma cada vez más fuerza y que se destacan por ser un grupo con proyección y no pasajero. Con su nuevo single súper romántico “Beso de Hielo”, ganó a la mejor canción Rock/Pop latino, marzo 2016 de bandas independientes, premio otorgado por la Akademia Music Award en Los Angeles California.

CAMPAÑA “DEJA DE GOLPEAR”

En el último single “deja de golpear”, canción que trata la historia real de la vocalista de esta banda, Cinthia Redenz, situación que viven muchas mujeres maltratadas y que por presión social están inmersas en un mundo triste y obscuro han realizado intervenciones urbanas con mucho éxito y audiencia, entre otros en el frontis de Estación Central, donde asistieron cientos de personas y fue cubierto por canal 13 noticias. Localidades como Buin, Isla de Maipo, La Pincoya, Huechuraba, llamando la atención de las personas de una forma no tradicional y que logro capturar la atención de más de 800 personas estacionadas. Presentaciones en Expo Mujeres, videos campañas apoyados por marcas como Virgin Mobile. Comenzando nuestra campaña privada y sin fines de lucro, obteniendo más de 126 mil reacciones, 39 mil veces compartida, solo en Facebook. Hoy, esta campaña es el paralelo que ha tomado NEO música y su producción, siendo un compromiso y obligación de recordar a nuestra sociedad, que la violencia no debe ser aceptada, "Deja de Golpear".