Opinión 20-05-2018

Nepotismo: quién esté libre de intereses que lance la primera piedra

La situación política vivida tras el fallido nombramiento del hermano del Presidente como Embajador en Argentina, el nombramiento y salida de otros familiares de personeros de gobierno en cargos de confianza y, más recientemente, los cuestionamientos al Ministro de Hacienda por un viaje que no queda claro en que calidad fue realizado, son todos temas del ámbito de los denominados conflictos de interés.



Nadie o casi nadie cuestiona que las personas que ejercen cargos públicos no deberían tener este tipo de conflictos en la toma de decisiones propias de su cargo. Sin embargo, cada cierto tiempo el mundo político se remece y escandaliza por situaciones de este tipo que afectan a autoridades de las más diversas tiendas, incluso a varios presidentes o presidenta de la República. Es curioso que, en un ámbito en que los apellidos de políticos y autoridades se repiten cada día más, dando la impresión de que la vocación de servicio público viene dada por los genes, este tipo de situaciones genere tanta sorpresa. Cuando éstas se hacen conocidas públicamente, muchos vociferan y levantan el dedo acusador, demandando medidas correctivas… ¿están realmente libres como para lanzar la primera piedra?



Un conflicto de interés surge cuando una persona, como funcionario o empleado del sector público o privado, podría estar influenciado por consideraciones personales al realizar su trabajo. Surge la sospecha de que sus decisiones sean tomadas sobre la base de fundamentos ajenos al estricto desempeño de sus funciones. La existencia de dichos conflictos no declarados es dañina para la reputación de la organización porque erosiona su confianza pública y establece precedentes que otros considerarán legítimo imitar, favoreciendo la generación de un contexto propicio para que brote la corrupción.



En la empresa privada, y en especial en nuestra cultura latina, esta situación es bastante frecuente. Los contactos personales y familiares existen de forma mucho más abierta y menos regulada que en países más desarrollados. Si bien es cierto se espera que un determinado proveedor no tenga conflictos de interés; también es cierto que algunos ejecutivos de empresas prefieren trabajar con círculos conocidos, porque confían en la gestión que puede hacer un amigo o en la lealtad de un familiar. La pregunta es, ¿dónde está el límite?; especialmente en Sociedades Anónimas Abiertas en que puede haber un controlador y muchos accionistas minoritarios que merecen claridad y transparencia en relación con estos temas. La misma pregunta es especialmente relevante en toda entidad pública o privada que administre recursos de todos los chilenos



En el caso de las compañías multinacionales existe bastante claridad sobre dicho límite. En muchas de ellas imperan con diferentes niveles de rigor normas y directivas que forman parte de las políticas de la empresa. Por ejemplo: la prohibición de recibir regalos o invitaciones a atractivos viajes por parte de un proveedor en particular, porque al aceptarlas se compromete la independencia en el momento de decidir una compra o negocio.



Es habitual que se prohíba o se regulen las relaciones de parentesco cercanas al interior de algunas organizaciones. No hay una respuesta correcta ni una fórmula válida para todos. En algunas empresas se prohíbe la contratación de familiares cercanos y en otras hasta se privilegia con restricciones obviamente.



Otras estrategias que puede adoptar una organización para evitar comprometer su integridad, incluye, por ejemplo, mantener códigos de ética con normas que son comunicadas a los colaboradores y proveedores, jornadas de capacitación y reflexión sobre dichas normas, firma de documentación declarando la existencia o no existencia de un conflicto de interés, instancias de denuncia ante la observancia de conductas inadecuadas, guía frente a dudas que pueda tener un colaborador respecto de determinada situación, etc.



Frente a estas situaciones cabe preguntarse ¿es posible regular totalmente las relaciones humanas? ¿Hasta qué punto podemos llegar para evitar el nepotismo o amiguismo? A la luz de los hechos que cada cierto tiempo ocupan las portadas de los diarios, y en especial en el ámbito público, es fundamental elaborar políticas y reglas del juego claras para adelantarse a este tipo de eventos y evitar malos ratos. El conflicto de interés puede ser más aparente que real, sin embargo, lo prudente, cuando se maneja plata ajena es ser y parecer. Ante la duda de si una acción que piensa ejecutar es o no reñida con la ética o normas morales de una organización, empresa o país, pregúntese ¿cómo se vería publicada en la primera página de le prensa del día siguiente?



(Cristian Duarte

Managing Partner de TRANSEARCH y fundador de ticjob Chile)









.