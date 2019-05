Crónica 04-05-2019

¿Neruda en el exilio?

En la edición del 30 de abril pasado de El Heraldo, el Profesor don Juan Francisco Andrades Pinto, al hacer el elogio del Profesor señor Balboa, dice en parte de su nota, que su biografiado “compartió con el Poeta y Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, quien después de volver de su exilio, viajó a Linares para encontrarse con los pintores Pedro Olmos, Emma Jauch y el escritor Manuel Francisco Mesa Seco”.

Sobre esto, son necesarias dos observaciones:

La primera de ellas es afirmar que Neruda jamás estuvo en el exilio. Su situación judicial – no política – empezó cuando publicó en noviembre de 1947, en diarios de Venezuela y México, un artículo donde afirmaba que el Presidente González Videla había entregado a Estados Unidos territorios nuestros y secretos militares, además de permitir la entrada de miembros castrenses de ese país al nuestro.

Ante esa grave aseveración, González Videla hizo lo que cualquier ciudadano hubiese efectuado: se querelló por injurias y calumnias ante los tribunales de justicia. La Corte de Apelaciones designó al Ministro Manuel González Castillo para conocer de la causa. Neruda dio poder como abogado defensor a Carlos Vicuña Fuentes, socialista.

Realizado todos los trámites, la Corte Suprema, en sala que integró don Miguel Aylwin Gajardo, padre del ex -Presidente, resolvió aprobar el desafuero solo por el presunto delito de calumnias y no de injurias, por cuanto Neruda no pudo acreditar la veracidad de sus acusaciones. Cabe precisar que la mayoría de la votación, la dieron los Ministros integrantes, por ser sala de verano.

La causa volvió al Juez Instructor quien citó a Neruda para notificarlo de la decisión. Reitero que “notificarlo”, por cuanto aún no se acreditaba la existencia del delito, el cual sólo se investigaría una vez cursado el desafuero.

Aquí empezó la gran comedia del poeta: pese al apremiante consejo de su abogado, Neruda se negó a presentarse ante el Ministro. Aun cuando se reiteró la orden, el requerido no asistió donde el magistrado. Entonces se dio orden de detención para los efectos indicados, la cual fue cursada por el Ministro Rafael Fontecilla, subrogante del titular.

Entretanto la sentencia de desafuero llegó al Congreso donde fue vista por la sala del Senado, pero sobre la cual no se tomó decisión alguna. Es decir, no se suspendió de su cargo a Neruda.

La razón de ello fue que el Presidente del hemiciclo, Arturo Alessandri, llamó al poeta y le otorgó permiso para ausentarse de sus funciones y además le extendió un pasaporte válido en cualquier país. Esto provocó enconadas críticas hacia Alessandri, pero éste, fiel a su carácter, mantuvo las medidas. Neruda podía, en consecuencia, salir de Chile cuando lo estimase. Es más, la famosa ley 8987 (conocida como “ley maldita”) recién se empezó a tramitar en marzo de 1948 para ser aprobada el 3 de septiembre de ese año. Incluso Neruda pudo tomar parte en su discusión parlamentaria y, al votarse, varios socialistas lo hicieron en favor de la norma. Y para asombro de los lectores, esta tienda, donde era senador el Dr. Salvador Allende, dio su respaldo a las decisiones del Mandatario.

O sea, Neruda no fue perseguido por causa de la citada ley. Cuando ésta se dictó, ya el poeta estaba en camino a Buenos Aires.

Pero no dejó pasar esta oportunidad de dar aureola a su nombre. Y qué mejor que la de perseguido. Pudo salir del país tomando el entonces ferrocarril de Los Andes, o embarcarse en Valparaíso o de la forma que le pareciera mejor. Incluso intentó pedir asilo político en la embajada de México, pero ese gobierno, pese a la simpatía que tenía al poeta, estimó que no era procedente, toda vez que Chile tenía un gobierno democrático con amplias libertades. Entonces inició esa atrabiliaria travesía por todo el territorio, hasta salir teatralmente por la cordillera del sur hacia Argentina, donde fue recibido como héroe, al igual que en Europa, por cuanto previamente, hizo circular una fotografía que lo mostraba en traje de presidiario y en un campo de concentración.

Pero antes de abandonar Chile, como Neruda seguía percibiendo su dieta, dejó como apoderado al senador Guillermo Guevara Vargas, a fin que cobrase esos estipendios, los cuales mantuvo hasta concluir su período, ya que el Congreso, como hemos dicho, nunca decidió sobre su desafuero.

Neruda regresó a Chile a mediados de 1952. En forma previa, pidió a varios escritores, incluido el propio Carlos Ibáñez del Campo, entonces candidato a la presidencia, que se intercedieran por un “indulto” en su favor. Se le respondió que no existiendo sentencia de ningún tipo que le afectara, podía retornar cuando lo estimase. Y así lo hizo, no sin antes anunciar varias veces su arribo en la prensa.

En consecuencia, Neruda nunca fue exiliado y tampoco perseguido en virtud de la “ley maldita”.

NERUDA EN LINARES.

El poeta vino a Linares el 17 de noviembre de 1959. Llega a la estación y le recibe Pedro Olmos. Aquí está el episodio del pescado frito en “El Ruiseñor”, donde es acompañado por Pedro Olmos. La estancia en ese lugar fue presenciada por el Profesor René Recabarren Castillo y otros colegas y la ha narrado en una crónica de El Heraldo. Al poeta le acompaña Volodia Teitelboim. La escasa comitiva ingresó al local “muy tiesos” dice el Profesor Recabarren, sin mirar a nadie, instalándose en una mesa a degustar los platos y el vino tinto. En El Heraldo del 18 de noviembre de 1959 están los nombres de todos quienes fueron testigos de esa estancia en esta ciudad del ilustre visitante. Neruda siguió al sur al día siguiente, en tren.

El poeta volvió de nuevo a Linares el 24 de noviembre de 1967, de paso hacia Parral donde será declarado Hijo Ilustre. En esa oportunidad Olmos, nuestro profesor del Liceo, nos invitó a su casa para conocer al mítico vate, quien solo monologaba con su voz arrastrada, casi sin oír a nadie. Al día siguiente, en la mañana, abandonó Linares rumbo a Parral. No volvería más a esta villa.

Todo lo narrado está en nuestro libro “Neruda y el Maule”, editado en Talca el 2013 y en el Boletín de la Academia Chilena de la Historia N°113 del 2004.



JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia