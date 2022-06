Deportes 07-06-2022

Ni la lluvia los detiene: Albirrojos golearon a Rancagua Sur en un partido que se jugó en un verdadero diluvio



Ahora jugarán dos partidos fuera de casa ante Rengo y Quillón

Bajo un diluvio se disputó el partido correspondiente a la sexta fecha del campeonato de Tercera División. Muchos pensaban que no se jugaría el compromiso, hasta uno de los asistentes con el cual conversamos puso en duda la realización del partido, claro que después al parecer se motivó y no hubo problemas para que el duelo se disputara en la cancha Luis “mariscal “Pacheco del Tucapel Bustamante Lastra, que seamos claros respondió a cabalidad a pesar de que la lluvia no se detuvo en los 90 minutos.

Fueron los albirrojos que pese la cancha muy rápida, blanda y barrosa trataban de imponer su fútbol, con las incorporaciones desde el primer minuto de los jugadores Jorge Ponce, hijo de Ernesto Ponce que jugó por Linares y que de paso estuvo alentando a su hijo en la tribuna, y Cristian “milagrito” Monsalve.

Deportes Linares con pelota detenida a través de tiros libres ejecutados por el maestro Pablo Olivares, y con remates de Carlos Svec. Pero, llegaría la genialidad de Héctor “conejito” Muñoz, quien aprovechó el pase de Olivares, eludió la marca de cuatro defensas, ingresando al área en el arco sur, sacó un tremendo remate y la pelota que dio en Jaime Muñoz y se fue a besar la red, provocando la alegría de los valientes que llegaron al polideportivo de la calle Rengo, cuando corrían los 20 minutos del primer tiempo.

Con esa mínima diferencia los albirrojos se fueron al descanso, demostrando que no están para visitas ingratas. Muy superior los dirigidos de Luis Pérez Franco.

En el complemento, a los 14, fue el capitán Ítalo Müller, quien en el arco norte tuvo una ocasión tras tiro de esquina del jugador Sergio Bobadilla. A los 15, el técnico movió la pizarra y salió entre aplausos el conejito Muñoz, para dar paso a Luis Urrutia. Luego sería Camilo Soto, con un cabezazo que pasó muy cerca del arco rancagüino. A los 32 minutos, Bobadilla habilitó a Monsalve, quien disparó y no le dio potencia al balón, era la segunda conquista de los linarenses. Dos minutos más tarde, una jugada que creó el genio Nicolas Arancibia, que había ingresado hace poco, proyecta el balón para Carlos Svec, quien ve solo a Sergio Bobadilla, y se despachó un tiro potente desde fuera del área que dejó parado al portero Puente de Rancagua Sur, colocando el 2 a 0, para los linarenses. Finalmente, a los 40 minutos una mala entrega del defensor rancagüino, pelota que recuperó Carlos Svec, quien le dio el pase a Nicolas Arancibia, que ingresando al área chica sacó un “latigazo” para inflar los caños del arco norte del Tucapel Bustamante Lastra. Con ese tanto se acabó el partido con un triunfo contundente del “Depo” que es el único puntero invicto del campeonato de Tercera División. Ahora los albirrojos cerrarán la primera rueda en Rengo y comenzaran la segunda en Quillón.

FIGURA DEL PARTIDO

Si bien todo el equipo realizó a pesar de la lluvia un tremendo partido, destacamos el jugador sobresaliente Sergio Bobadilla, quien opinó: “Gracias a dios pudimos hacer un poquito en nuestro juego y con el pasar del partido pudimos hacer nuestro fútbol y se dieron las cosas y pudimos dejar los 3 puntos que era lo principal. En este partido pude convertir, el partido pasado no se dio y ahora gracias a Dios pudimos hacer un gol y estoy agradecido por toda la gente que viene. Como dije anteriormente, la gente es un plus para correr todo el rato y gracias a la hinchada que siempre está ahí”.

Quien abrió la senda del triunfo fue Alejandro “conejito” Muñoz” quien abrió el marcador : “la cancha estaba súper complicada para jugar fútbol, al frente tuvimos un buen rival que a pasar de ser el colista se jugó la opción. Pero, gracias al apoyo de la gente que llegó a pesar de las inclemencias del tiempo ganamos este partido. Tenemos que seguir preparándonos, porque ahora vienen dos partidos de visitante”.

Finalmente, el técnico Luis Pérez Franco, dijo: “Estoy contento por el triunfo, sabíamos que la cancha no estaba en muy bueno, ha llovido mucho, pero también reconocer que la cancha soportó, así que súper valorable lo que hicieron los muchachos, el rival también vino a jugar su opción y bueno, nosotros con muchas ganas y con mucho fútbol pudimos ganar este partido, así que contento por los jugadores, contento con la hinchada, por la gente que nos vino a apoyar al estadio con mucha lluvia y con mucho frío. Esto recién comienza, queda mucho todavía”.

Deportes Linares, continúa como líder e invicto exclusivo del campeonato de Tercera y único sumando también el grupo norte, porque Provincial Ovalle tuvo un traspié en su casa. Los linarenses, sumaron 16 puntos en la tabla de posiciones y les sacaron 7 puntos de ventaja a sus perseguidores.

Fueron 679 personas las que a pesar del frio y la lluvia no se quedaron en sus casas y se dieron cita en el estadio, para apoyar a los albirrojos. Mención especial para esos estoicos hinchas del sector de la popular que con sus paraguas multicolores alentaron al Depo. Sumando los estacionamientos, rifa en el entretiempo del partido y vendedores se recaudaron 3 millones 91 mil pesos.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo