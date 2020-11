Deporte 07-11-2020

Ni la suerte acompaña: Albirrojos cayeron en el último minuto frente a Recoleta





- A pesar de realizar un buen partido, una desconcentración tras un tiro de esquina impidió sumar un punto

Con algunas variantes ingresó al municipal de la Pintana el elenco que adiestra Luis Pérez Franco. Comenzando desde la portería con la reaparición del arquero David Pérez, que tuvo una buena actuación y nada pudo hacer ante el tanto en el último minuto de partido.

Una defensa que superó todos los baches del partido anterior. Con Kurt Zimmerann, que demostró en la cancha personalidad y un gran nivel hasta que se agotó tras luchar cada balón. Incluso el comentario era tras el término del primer acto que no había diferencias entre un equipo que está segundo y uno que está luchando por la permanencia. El “depo” dejó sin duda al término de los primeros 45, una grata impresión. Estaba sacando adelante la tarea.

En el complemento el técnico local entró en desesperación porque observaba que llegaba, pero no podía concretar. Por eso comenzó a mover las piezas para darle más volumen, hasta se dio el lujo de cambiar a su goleador Matías Rubio. Hasta el autor del gol Lucas Martínez ingresó a los 75 minutos , con suerte, porque en un tiro de esquina inventó una jugada que liquidó con un taco que sorprendió al arquero Pérez , dándole la alegría a los de Recoleta , que miraban al cielo , para dar gracias por ese gol que se concretó en el ultimo minuto del partido. Claro que Martínez viviría las dos caras de la medalla , porque sería expulsado, dejando a los metropolitanos con uno menos en el terreno , pero a esas alturas nada importaba , sólo que tras esta victoria serían los exclusivos escoltas del líder Lautaro de Buin .

VOCES

Uno de los jugadores que, a pesar de la derrota brilló por su rendimiento fue Kurt Zimmerann: “fue un partido muy complicado, intentamos hacer nuestro fútbol y estuvimos a punto de sacar un empate. Lamentablemente el gol para ellos llegó por una equivocación en el último minuto. La tarea es que seguir mejorando y no cometer estos errores. En lo personal hacía mucho tiempo que no jugaba un partido completo, me falta mucho aún, pero sabemos que tenemos que sacar esto adelante”.

En tanto el capitán Bastián Irribarra, dijo que “el equipo realizó un buen encuentro, nos desconcentramos un segundo y nos ganaron el partido, era la única forma que tenían para quedarse con la victoria. Creo que no sacamos nada con decir que jugamos bien, si no ganamos. La misión es salir de la zona de descenso. Ahora nos toca enfrentarnos al equipo líder del torneo y para eso vamos a trabajar para el día martes”.

Finalmente, Luis Pérez Franco, en su análisis manifestó que “realizamos un excelente partido, obviamente nos encontramos con un equipo que está más arriba, que realizaron un buen trabajo de pretemporada. A pesar de todo eso, tuvimos control en algunos pasajes, los muchachos se atrevieron a jugar y logramos complicar a Recoleta. Después no pudimos jugar de igual a igual porque el tema físico nos pasa la cuenta, lamentablemente, pero contento por las ganas que tuvieron los chicos. Creo que tenemos que concentrarnos más destacó el coraje y la garra que mostramos esta tarde. Esto nos tiene que servir de experiencia, porque el próximo encuentro es con el puntero. Manejamos bien la pelota desde atrás, el mediocampo, pero nos falta ser más contundente en la ofensiva, no olvidemos que el equipo no tiene un fondo físico, estamos jugando dos veces a la semana entonces es complicado, pero están las ganas hay que seguir trabajando la única formula de sacar esto adelante. Las penas del fútbol se pasan con fútbol y con Lautaro será aún más complicado”.

ESTADÍSTICAS

Deportes Recoleta (1): Manuel García; Sebastián Muñoz (54’ Ignacio Ayala), Vicente Starikoff, Claudio Muñoz Uribe, Diego Cayupil (75’ Gerson Acevedo); Leonardo Uribe, Jean Soto, Ángel Rojas; Junio López (75’ Lucas Martínez), Gonzalo Tapia, Matías Rubio (88’ Joaquín Romo). DT Felipe Núñez.



Deportes Linares (0): David Pérez; Alejandro Fariña, Bastián Iribarra, Alberto Hernández, Kurt Zimmermann; Carlos Ahumada, Lucas Mondaca, Héctor Muñoz (68’ Bryan Portflidtt), Luis Oyarzo (85’ Nazareno Fernández), Aaron Araya (85’ Sebastián Orellana); Nicolás Barrera (85’ Oliver Trincado). DT Luis Pérez Franco.



Goles: 1-0, 90’ Lucas Martínez.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo