Opinión 13-02-2019

Ni tan exacto ni tan literal: testimonio visual al dejar de fallar

“La recopilación fotográfica que patrocina diario El Heraldo es el reflejo de la necesidad de un espacio de autocuidado y exploración que cuatro jueces penales procuraron cultivar”



Víctor Ilich Ruiz Huerta, abogado, juez de la República en San Vicente de Tagua Tagua, poeta, ensayista, lector obligado y por vocación. Ha sido capaz de demostrar que la suavidad o ironía de la pluma muchas veces golpea más fuerte que una sentencia.

Víctor Ilich, como se le conoce en el mundo de las letras y la literatura, quiso tomar y compartir su experiencia de escritor para invitar a jueces a no solo escribir sentencias y fallos, sino que a crear por medio de la pluma lineamientos nuevos, llenos de ironía, sueños y pasión, quizás no un estilo nuevo, sino diferente. Incentivar al sector duro de la justicia a mostrar su interioridad, expresar por medio de la palabra sus más anhelados deseos y pasiones. Criticar, construir, conquistar un espacio que tal vez muchos jueces ven lejano, creando un taller literario solo para jueces de la República. Y desde esta perspectiva quisimos preguntarle qué pensaba y cómo da origen a esta iniciativa, que mezcla la fotografía con las palabras.



¿Cuándo y cómo nace tu interés por crear un taller literario?

Hace más de un año, Rocío Castelló Cordero me planteó la idea, la vi con una motivación en aumento. Al principio dudé del interés, pero insistió. Finalmente, invitó a dos jueces más, Rodrigo Gómez Marambio y Patricio Acevedo Silva, a discutir sobre realizar un taller literario, tuvimos una reunión en la cual formulé el proyecto, di cuenta y expuse mis expectativas y procuré también conocer las de ellos. Nos ajustamos y comenzamos un taller de 8 sesiones que terminó en la publicación de un libro titulado Duda, un conjunto de relatos breves donde abordamos la duda como objeto de análisis en nuestros textos. Todos nos desempeñamos como jueces penales, así que para nosotros es un tema gravitante, ya que estamos muy familiarizados con el concepto de duda razonable, un estándar de convicción que la ley nos exige para decretar, finalmente, una absolución o una condena.



¿Cuál es el sello diferenciador de este taller con cualquier otro de carácter literario?

No es tan exacto ni tan literal lo de taller literario, ya que la idea principal era complementar el mensaje verbal con el mensaje visual, por eso trabajamos la técnica del collage para reflexionar sobre algunos aspectos psicológicos que nos afectan al momento de tomar decisiones. La dinámica del taller tampoco fue solo leer y escribir. Además, estuvo desde un primer momento la idea de editar un álbum fotográfico que diera testimonio del autocuidado que procuramos al embarcarnos en este proyecto, a fin de estimular a algunos a extender sus límites o como se dice hoy, salir de nuestra propia zona de comodidad para contagiar a otros. Por eso en algunas de las fotografias aparecen saltando los autores, fue un salto hacia otros límites, tratando de extenderlos. Ganar una nueva posición, es conquistar un nuevo límite. Cualquiera sea la actividad a desarrollar, el presupuesto es que sea nueva, diferente al curso habitual de acción.



¿Consideras que se lograron los objetivos del taller literario: Ni tan exacto ni tan literal?

Publicamos un libro y un álbum fotográfico con el trabajo que hicimos. Superamos los objetivos trazados, las presentaciones del libro en la Corte Suprema y en la Corte de Apelaciones de Rancagua fueron convocatorias respaldadas con la asistencia indispensable para concluir que nos fue bien; aprendí un poco más a dirigir el trabajo en común y a cultivar la unidad de propósitos, la forma de cómo transmitir un mensaje sin dobleces, ni hipocresía, con afecto y respeto.



¿En qué consiste el libro Duda?

Es un conjunto de textos breves, compuesto por tres capítulos, el primero utiliza la herramienta de las instrucciones para abordar distintos temas de nuestro interés, procurando que dicho interés sea en lo posible representativo también del interés para los lectores. Escribimos y publicamos para ser leídos, aunque seamos olvidados. Luego, el segundo capítulo está elaborado a base de relatos breves, fundados muchos de ellos en historias reales como puntos de referencia. Y el tercero se construyó con el trabajo de collages y una reflexión que le acompaña.



¿Por qué vinculaste la fotografía con la literatura?

La fotografía tiene una sintaxis, un orden y modo de relacionar los elementos visuales que enfatiza y puede complementar un mensaje verbal o implícito que queríamos explicitar: disfrutar de una actividad creativa como herramienta de autocuidado. Ser jucz tiene un desgaste que exige una canalización constante del dolor y frustración que percibimos a diario.



¿Consideras que una imagen es más fuerte que las palabras?

Habría que definir qué se entiende por fuerte o qué entiendes por fuerte. Si fuerte es sinónimo a explícito, el lenguaje puede ser muy explícito. Pero si defines fuerte desde el alcance, exposición y percepción de un mensaje, creo que el lenguaje visual en imágenes tiene un mayor alcance, lo que no significa, necesariamente, más profundo.



El entorno fotográfico de tu muestra fue escogido de adrede por su diseño al querer mezclar lo natural con lo moderno.

Viña Vik, ubicada en el sector de Millahue, cumple con un alto estándar estético que me interesaba explorar. El diseño del lugar ha sido meticulosamente trabajado, por ende, no es casualidad que hoy sea uno de los destinos exclusivos, excepcionales y de lujo de Latinoamérica. Es un privilegio que esté en Chile y en la Región de O´Higgins.



¿Qué piensas de la falta de espacios para artistas como tú, que tienen una profesión tradicional, en tu caso magistrado, pero con una visión artística en relación con diferentes tópicos?

Los espacios hay que conquistarlos. Si uno no ocupa un espacio, cualquiera sea este, lo ocupará otro. Y si el espacio falta, lo creamos. No me siento desplazado por la falta de espacios, creo que hay muchos. Lo determinante es cómo los ocupamos y el nivel de alcance que proyectamos. Tiene que ver más con una visión: ser creativos para comunicarnos y así estar más cerca de las necesidades de las personas, para eso debo conocer mis propias necesidades.



Eres columnista de opinión del diario El Heraldo, por ende, tienes claras posturas frente a temas de actualidad o de contingencia, incluso de lo divino y lo humano. ¿Te gustaría tomar tus columnas y dar origen a un nuevo libro?

Autodefinirse como alguien claro puede ser un poco arrogante. Siempre he sido algo escéptico de las autodefiniciones. Dicen que es mejor que te alabe la boca ajena y no la propia. Es una idea interesante lo del libro. Habrá que trabajarla, es un privilegio contar con ese espacio en un medio de comunicación. Lo mejor de todo es la libertad que me han dado para escribir.



Vinculado precisamente a tu estilo de escritura, tu pluma se ha ido perfeccionando y fluyendo de manera más natural, desde tus primeros libros como: Réquiem para un hombre vivo, La letra mata, El silencio de los jueces —este último reconocido incluso por el actual presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito Cruz, por su estilo irónico y sincero—; Hojas de Té, entre otros tantos. ¿Crees que el taller que impartiste para jueces, es precisamente para que encuentren una vía de escape, para dar su opinión sin caer en las limitaciones que otorga la ley, entre la fina línea de lo público y lo privado; o bien, la libre expresión?

No creo que sea una vía de escape, es una vía para todo lo contrario, afrontar lo público, examinar nuestro entorno y autoexaminarse. Ser uno mismo es una conquista que implica muchas áreas, toma tiempo y trabajo. Y tener un espacio de libertad para expresanos nos ahorra consultas al médico, nos hace bien, este taller buscó hacer bien.





