Opinión 14-02-2018

Única en el Teatro de nuestros ojos

Pequeña, es que se nos va el tiempo ante nuestros ojos desesperados y subyugados por la diosa verde y translucida que cubre todo. Todos los pensamientos son voces de dioses que nacen y mueren como flores efímeras dentro del cráneo azulado.



Tanto somos y tan poco es que seremos. Somos pequeña llama de presencia sobre la barcaza que el destino orienta sin remedio al puerto de la ausencia infinita. Yo antes de ti… fui un bosquejo, la línea trémula que se revolvía y retorcía garabateando monstruos tejiendo humanoides cegados por la fragancia de la noche. Mucha sangre fuimos en la adolescencia… bestias que por el día de ángeles vestían.



Todo es devorado por la ausencia. Las hojas bailan el baile de la ausencia, todas se maquillan de fiesta, pero la sangre está enlutada. Todo es devorado por el silencio. Cada noche es un ensayo cargado de estrellas cada día es caminar dibujando círculos sobre el suelo diciendo palabras que no dicen nada. Los ojos se han enrojecido, una cortina roja los ha velado ya no hay ventanas, ya no hay lámparas, gatos comiéndose a los pájaros que nunca volaron mucha agua sobre la acuarela.



Pequeña, es que se nos va el tiempo se nos va el rostro y se nos van los dientes mientras el espíritu es un niño eterno con preguntas perpetuas mientras el corazón es un huérfano con varias manos que tiende una a la poesía, madre bella y extraña que lo visita por medios días. Tanto somos y tan poco es que seremos. Somos una alegría pletórica regalada en un segundo de tu ambrosía. Somos lanzados desde el vientre de tu risa espontánea tu madre es una nueva niña que sonríe bajo el crepúsculo de su cabello, tu padre es el infante de siempre consumido por el abismo de sus ojos.



Todo es devorado por la ausencia. Los labios besan los besos de la ausencia. Todo es marchitado por el silencio para florecer en los cuartos superiores del espacio. Destinatarios somos de las siluetas prismas que sólo son testigos de su propia sombra y se emborrachan en ella. Los senderos de colores están brotando sobre nuestras cabezas mientras los dioses residen en las cuencas de nuestros ojos.



Pequeña, continúa pequeña inmutable y rebelde al tiempo que llama con urgencia nosotros aquí sin apuro alguno te llevaremos cargada en los brazos prendida al pecho, única en el teatro de nuestros ojos.