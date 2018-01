Opinión 24-01-2018

Nicanor Segundo Parra Sandoval “Voy & Vuelvo”

San Fabián de Alico, Región del Biobío, 5 sept. 1914 +La Reina, Santiago, 23 enero 2018



A los 103 años ha muerto el poeta, matemático, físico y académico chileno Nicanor Parra. El deceso de una de las mayores leyendas de la literatura hispanoamericana del siglo XX, se ha producido en la madrugada de ayer.

Hermano mayor de una familia de genios, como la cantautora y artista Violeta Parra, el autor de Poemas y Antipoemas pasó sus últimos años de vida en su casa de la localidad costera de Las Cruces, a unos 120 kilómetros de la capital chilena. Su muerte, sin embargo, ha ocurrido en su hogar de la comuna de La Reina, en Santiago.

En su ataúd se puede leer Voy & Vuelvo, texto de unos de sus famosos artefactos, según relató su sobrino Nano Parra afuera de la vivienda de la precordillera de la capital. Indicó que los restos del poeta serán trasladados el jueves por la mañana a Las Cruces, donde esa misma jornada se celebrará el funeral. “Su salud estaba un poquito deteriorada, pero falleció a causa de los años. Nada más, eso es todo”, señaló el pariente del escritor. Y adelantó: “Lo vamos a despedir bailando y cantando”.

Parra era el superviviente del grupo más señero de poetas chilenos contemporáneos, junto a Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro y Gonzalo Rojas. Después de publicar en 1937 Cancionero sin nombre, influido por Federico García Lorca, llegó en 1954 el libro que marca en mayor medida su obra y la poesía hispanoamericana del siglo pasado, Poemas y antipoemas.

Con su estilo inconfundible, Nicanor Parra fue uno de los máximos exponentes de la antipoesía. Su obra traspasó fronteras, siendo ampliamente reconocido en los países de habla hispana e incluso tuvo éxito cuando fue traducido al inglés.

Con su muerte, ayer martes, a los 103 años, también se recuerda una de las creaciones que incluyó en el texto Obra Gruesa, denominado Últimas Instrucciones. En él, explica cuáles son sus peticiones respecto a su funeral; además adelanta que tratará de malditos si se les ocurre hacerle honores en la universidad. (Fotografías: gentileza de Jaime González Colville)

Últimas instrucciones

Éstos no son coqueteos imbéciles

háganme el favor de Velarme Como Es Debido

dáse por entendido Que en la reina

al aire libre -detrás del garage

bajo techo no andan los velorios

Cuidadito CON velarme

en el salón De honor De la universidad

o en la Caza del Ezcritor

de esto no cabe la menor duda

malditos sean si me velan ahí

mucho cuidado con velarme ahí

Ahora bien -ahora mal- ahora

vélenme con los siguientes objetos:

un par de zapatos de fútbol,

una bacinica floreada,

mis gafas negras para manejar;

un ejemplar de la Sagrada Biblia

Gloria al padre

gloria al hijo

gloria al e. s.

vélenme con el Gato Dominó.

la voluntad del muerto que se cumpla

Terminado el velorio

quedan en LIberTad de acciÓn

ríanse -lloren- hagan lo que quieran

eso sí que cuando choquen con una pizarra

guarden un mínimo de compostura:

en ese hueco negro vivo yo.



(Manuel Quevedo Méndez)