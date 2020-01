Nacional 24-01-2020

Único detenido por incendio de iglesia de Ancud tiene antecedentes por daños a edificio gubernamental

- Durante esta jornada pasará ante el Juzgado de Garantía de Ancud el único detenido por el incendio que ayer destrozó por completo la iglesia San Francisco de Ancud. Previo a la audiencia de control de aprehensión -en la cual se decretó la ampliación de la misma hasta mañana-, la Policía de Investigaciones (PDI) entregó más detalles de caso. Señalaron así que la captura de D.C.V., de 24 años, se debió a la recopilación de datos, imágenes, y su posterior análisis.

"Existió un análisis criminal de distintos elementos. Se efectuó un análisis de todas las cámaras que pudimos rescatar de la ciudad, donde se posiciona al detenido en el interior de la iglesia y su trayectoria. Y coincide obviamente en hora", detalló el subprefecto Fabián Castillo, jefe (s) de la Prefectura Provincial Chiloé Desde la fiscalía de Los Lagos, en tanto, se señaló que, de acuerdo a la información recopilada, se pudo determinar que el siniestro se inició en la zona del altar, donde no existían fuentes calóricas. Castillo agregó que D.C.V. habría actuado y solo, y que este no es el primer caso en su historial. En 2015, detallaron desde la PDI, había sido condenado por daños a infraestructura pública. "Registra antecedentes por el delito de daños en otra entidad gubernamental, en la ciudad de Valparaíso", acotó. El caso es así. El 28 de octubre de ese año, D.C.V., de entonces 20 años, fue sorprendido realizando grafitis en el frontis de las oficinas del Servicio de Registro Civil de Valparaíso, ubicado en calle Esmeralda, ocasionado daños que fueron avaluados por el Ministerio Público en una suma no inferior a $ 100.000. Por ello, fue condenado al pago de 2 UTM. Horas antes de su detención, el imputado había sido detectado por Carabineros en el marco de las primeras diligencias, oportunidad en la que se le controló su identidad. Fue durante la madrugada de ayer cuando el incendio se registró en el inmueble, requiriendo la concurrencia de distintas compañías de Bomberos. Era una de las 152 iglesias de la Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera, un tipo de edificación que data del siglo XVII, de las cuales 16 de ellas perduran hasta hoy -desde el año 2000 y 2001- como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. La iglesia se encontraba en proceso de ser declarado como Monumento Histórico Nacional desde 2016. Por su parte, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, la catalogó como "un tesoro intangible".