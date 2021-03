Deporte 13-03-2021

Nicolás Peric dejó el fútbol profesional y ahora tendrá nuevas labores en San Clemente





El ahora ex portero de Rangers contó que le atrae este nuevo desafío, que es buscar nuevos talentos, así como también encabezar charlas con los distintos clubes de la comuna sanclementina



Un gran portero se despidió del fútbol profesional, ya que Nicolás Peric Villarreal colgó los guantes, lo que ratificó en el conversatorio que se realiza todas las semanas en el Facebook de la Corporación Municipal de Deportes de San Clemente.

Luego de 23 años en el fútbol, el “Loco” dio a conocer esta determinación y ahora asumirá una nueva función en esta misma Corporación, donde será una especie de asesor deportivo, realizando clínicas para los menores y charlas a los distintos clubes de la comuna.

OPINIÓN

“Estoy muy contento. Me retiré del fútbol activo, tengo disponibilidad de tiempo y muchas ganas de devolverle el cariño a la gente, no hay mejor lugar que hacerlo en mi comuna, llegar a los chicos que no pueden trabajar en una escuela de fútbol o de arqueros. Estas actividades serán con los menores de los clubes de la comuna, contactaremos a los chicos para que trabajen con nosotros. Hay varios proyectos, charlas grupales y veremos qué pasa con el fútbol amateur sanclementino, porque queremos potenciar la liga local, que ha ido perdiendo seguidores y clubes”, comentó el ahora ex guardián que defendió los colores de Rangers, Universidad de Concepción, Unión Española, Audax Italiano, Gençlerbirliği S.K. de Turquía, Everton, Argentinos Juniors, Olimpia, Cobreloa y Cobresal.

El también seleccionado chileno, sostuvo que “queremos ver si podemos sacar otro Nico Peric y por la cercanía que tengo con Rangers, incluirlo en las series menores del Club”.

Además, acotó que jugará en el fútbol amateur. “Soy hincha de Deportivo San Clemente. Mi abuelo fue presidente y mi tío Anselmo también. El otro día me reuní con gente del Club para saber qué pasos seguir y cómo me tengo que inscribir”, señaló.