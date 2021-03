Opinión 04-03-2021

NIÑEZ ¿ ES UN CUENTO?





Parte el tren, allá la estación se aleja

mi infancia me dice adiós

acrecentando mi herida

clavada como un arpón



Como desee volver

a la dicha que vivía,

no hay devolución del tiempo,

así, funciona la vida.



En asiento de tercera,

anegado en quimeras

naufraga mi corazón.

¿Por qué me dejas niñez?

¿o soy yo quien de ti se aleja?



Para distraer mi pena

con lágrimas de silencio

miro el paisaje; se aleja.



Es mi última estación,

Invisible, breve, tiempo

te llevó niñez en mi alma;

como en el final

de un cuento.







(Oscar Mellado Norambuena)