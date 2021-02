Social 23-02-2021

Niña de 9 años necesita encontrar a un donante de células madre sanguíneas para seguir viviendo



Para Magdalena, un trasplante de células madre sanguíneas es la única opción de sobrevivir a la leucemia linfoblástica aguda severa con que fue diagnosticada. Junto a Fundación DKMS hacen un llamado a registrarse como potenciales donantes para tener la posibilidad de salvar su vida y la de cientos de niños y niñas que lo necesitan.



Febrero 2021. En septiembre del año pasado, la familia de Magdalena sospechaba que algo no andaba bien ya que se fracturaba con facilidad. Al no encontrar respuestas, fue trasladada de Talca a Santiago donde finalmente se le diagnosticó una leucemia linfoblástica aguda severa.



“Magdalena es una niña muy activa. Le encantan los animales, pintar y jugar con barbies. Es una niña muy empática con otra gente. Si ve a alguien llorar, inmediatamente va a querer ayudar y saber qué pasa”, cuenta su mamá.



Un trasplante de células madre sanguíneas es la única opción que tiene de sobrevivir. Si bien tiene dos medios hermanos, ninguno es 100% compatible con ella. Por eso, junto a la Fundación DKMS lanzaron una campaña que busca encontrar a su donante compatible.



“Magdalena necesita un trasplante para seguir viviendo. En el marco del mes del cáncer infantil, los invitamos a tomarse unos minutos y pensar en que, con muy poco esfuerzo, pueden regalarle a otro la posibilidad de seguir viviendo. Solo tienen que registrarse como potenciales donantes de células madre sanguíneas en dkms.cl. Es un muy proceso muy simple, que no tiene costo y puede hacerse desde la casa”, explicó Ignacia Pattillo, directora ejecutiva de DKMS Chile. “Mientras más personas se registren, mayores serán las probabilidades de que todos quienes lo necesiten, encuentren su donante compatible”.



Quienes quieran registrarse deben tener entre 18 y 55 años, vivir en Chile y tener buena salud. Si se cumple con los requisitos, deben ingresar al siguiente link y seguir los pasos indicados.