Deporte 03-07-2020

Niños en casa: cómo entretener a los párvulos durante el confinamiento



Experta de UTalca entrega datos útiles de actividades para que niños y niñas de los niveles de educación parvularia puedan realizar en el hogar en tiempos de pandemia.



Con el objetivo de brindar consejos para entretener a los más pequeños del hogar, Alejandra Pavez Pardo, jefa de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, Mención Inglés de la Universidad de Talca, hace una serie de recomendaciones sobre sitios web y actividades para que los párvulos que se encuentran en casa, producto de la pandemia, puedan experimentar con su familia.

La académica señala que “en educación parvularia existe algo que se denomina los principios pedagógicos donde lo principal es el bienestar, unidad, singularidad, actividad, la relación, donde el protagonista fundamental es el juego”.



En primera instancia, la experta indica que en el sitio web del Ministerio de Educación parvularia.mineduc.cl se puede acceder a más de una decena de actividades con material descargable. “Por ejemplo, para el caso de párvulos de 2 a 4 años de edad se puede descargar el juego “¿Rueda o no rueda?”, donde la idea es trabajar con figuras 3D como esferas (pelota o una naranja), con envases cilíndricos como el de una bebida o del papel higiénico y así el pequeño aprende el por qué algunos objetos ruedan, a utilizar palabras nuevas como cilindro, figuras planas, rodar, deslizar, entre otras”, indica la educadora.



En el caso de los niños de 0 a 4 años que están en jardines infantiles de Junji (Junta Nacional de Jardines Infantiles) y de Fundación Integra, en los respectivos sitios web con decenas de actividades y juegos gratuitos, descargables y liberados para todo aquel o aquella que desee acceder sin la necesidad de estar inscritos en alguna de estas entidades.



El sitio www.junji.gob.cl cuenta con más de un centenar de actividades pedagógicas para párvulos, las cuales están divididas para niños de 0 a 3, y de 3 a 6 años de edad. “Cada una cuenta su ficha en formato descargable, en el cual encontrarán el paso a paso de cómo realizar la actividad”, manifiesta Pavez.

Con respecto al portal de Junji, se presentan entretenidas actividades que se pueden realizar junto niños y niñas en casa como “Lanzar pelotitas al cesto”, donde “la idea es construir pelotitas para lanzar, luego se pone una caja, canasta o cesto cerca e se incentiva al lanzamiento”, expresa la experta. Otra actividad que se incluye en el sitio web es el “Festival en familia” donde se invita al niño o niña a expresar sus emociones y sentimientos a través del canto y la expresión artística.



Además, en la misma página de Junji existe una sección llamada “La Maleta”, la cual cuenta con talleres que corresponden a un conjunto de fichas donde cada una de ellas contiene un taller, como por ejemplo, realizar yoga o contar cuentos en familia, entre otros.



Junto con lo anterior, Pavez señala que la Fundación Integra mediante su sitio web www.integra.cl/familias se pueden encontrar actividades como cuentacuentos, talleres educativos, videos con actividades y una sección llamada “Rincón de juegos”. En este apartado se despliegan actividades para crear, comunicarse y cantar canciones de jardín.



Un sitio web especializado para párvulos es www.bartolo.cl, un perro que ama a los niños y les enseña a leer y a escribir de forma entretenida y divertida con material descargable con juegos, lecturas y clip musicales. También lo puedes encontrar en las plataformas de Facebook y Youtube como “El perro Bartolo”.



Otra plataforma web es www.chileparaninos.cl en la cual se encuentran actividades y contenidos de Chile para niños y niñas, los cuales son presentados y relatados por Memoriosa, una niña muy curiosa que vive en la Biblioteca Nacional, junto a sus amigos: el Búho Medina -un ave muy sabia- y la Mariposa. “En la página se pueden encontrar decenas de actividades para realizar con párvulos desde hacer un macetero o un instrumento musical hasta elaborar un álbum de fotos”, indica Pavez.



ACTIVIDADES OFFLINE EN CASA



Son muchas las familias que aún no tienen acceso a internet o no cuentan con las aplicaciones anteriormente mencionadas, por lo que la experta entrega recomendaciones para realizar actividades domésticas para niños y niñas.



Pavez indica que es importante volver a las tradiciones antiguas, por lo que una de las actividades que favorece el aprendizaje del párvulo es “poner la mesa, porque cuando un niño realiza esto, está trabajando el lenguaje y también las matemáticas, porque están contando cuántas personas viven en su casa y además, trabajan las relaciones humanas, ya que se dan cuenta de las características de cada uno de los integrantes de la familia”.



Además, la educadora manifiesta que es bueno volver a los juegos tradicionales y así apartar a los niños de las pantallas “como jugar a las polcas o canicas, cantar canciones, con las manos, realizar juegos de roles y experimentos donde trabajen su imaginación. Se invita a buscar otras estrategias para que el niño no esté durante mucho tiempo en un celular, computador o tablet”.



Para finalizar, la experta añade que “la educación centrada en el estar estáticos a una temprana edad no es tan adecuada, por lo que es fundamental en esta etapa que los párvulos jueguen y experimenten con el otro”.