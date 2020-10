Opinión 22-10-2020

Niños pequeños, lenguaje y confinamiento





Las condiciones actuales no permiten que los niños entre 0 y 4 años asistan a salas cunas o jardines infantiles. Como medida preventiva se sugiere que no visiten parques, supermercados, juegos ni casas de otros familiares, por lo tanto, no interactúan con otros niños ni con otros adultos fuera de sus padres o cuidadores. ¿Esto puede afectar al desarrollo de su lenguaje?

El lenguaje, visto como una herramienta de comunicación y desarrollo del pensamiento, se encuentra en plena evolución en esta etapa del ciclo vital y uno de los aspectos relevantes de analizar es el vocabulario. La cantidad de palabras que el niño va adquiriendo en conjunto con su significado se logra principalmente a partir de la interacción social y de las experiencias, pues es más fácil “fijar” palabras en la memoria de los niños cuando éstas se encuentran dentro de un contexto, por ejemplo, es más fácil que el niño aprenda la palabra “cajera” y su significado, si es que un adulto lo menciona al momento de pagar en un supermercado.

Por tanto, en esta situación de confinamiento debemos generar contextos para enriquecer el lenguaje de nuestros niños en casa a través de la interacción y el juego. Como sugerencia, se pueden realizar juegos de roles simulando ser personaje en una situación real, mencionando palabras propias que emplearían en esa instancia, por ejemplo, ir de compras, asistir al médico o jugar al profesor. También es una buena opción ver libros en conjunto, pues permite mencionar los dibujos y explicar las situaciones que allí aparecen, asimismo, en la cocina nombrar los ingredientes que va incorporando a la comida o al mirar fotografías, describiendo el lugar donde fue tomada, las personas y cosas que aparecen en ellas.



(Francisca Henríquez

Docente de Fonoaudiología

Universidad de Las Américas)