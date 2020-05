Crónica 12-05-2020

No al plebiscito





Parece ya no haber dudas, de que el plebiscito de octubre debe suspenderse de manera indefinida. La crisis sanitaria, en cuya fase más crítica estamos recién entrando, nos debe llevar a concentrar los esfuerzos de la autoridad y de los ciudadanos, en los aspectos que más afectan a nuestro diario vivir. Lo primero es lograr superar la pandemia, cuestión compleja que requiere de muchos recursos del Estado y mucha dedicación de las autoridades, especialmente las vinculadas al sector salud. Lo que viene después es igual o mas complejo que lo anterior.

Chile enfrenta una sequía feroz en la zona centro sur, centro y norte. Los embalses están secos, las reservas de nieve en la cordillera en su mínimo histórico y su recuperación, aunque vengan años lluviosos es muy improbable. Por su parte las tasas de desempleo se espera que lleguen al 18% y el país decrecerá de manera importante. Los niveles de seguridad ciudadana empeoran, los delincuentes se ponen más violentos y hay grupos narcos y antisistema que promueven la inseguridad. Si a todo lo anterior, le sumamos la asonada terrorista en la Araucanía, tenemos como resultado una mezcla explosiva nada de buena para nuestro país.

En este escenario hablar de plebiscito e insistir en él, es una falta de criterio inaceptable. Gastar escasos recursos del Estado para financiar un proceso absurdo, que nació bajo extorsión de grupos de vándalos que arrinconaron a políticos permisivos e inventaron una figura insostenible. Lo que los chilenos tenemos que hacer ahora, es cuidar la salud, no exponernos y ser muy cautelosos en los gastos, y prepararnos para tiempos difíciles que no serán cortos. Los jóvenes que extorsionan a sus padres por un nuevo celular o un nuevo bien de consumo, tendrán que esperar. Los automóviles habrá que repararlos y cuidarlos. Se acabó la locura del consumo con deudas impagables. Aterricemos y volvamos a nuestra realidad. Somos un país en desarrollo, con una educación mediocre, especialmente en básica y media y con casi 1 millón de inmigrantes nuevos, con niveles de pobreza altos. Se debe estar muy atento a lo que suceda en Argentina y Perú, pues podríamos enfrentarnos a una nueva oleada de inmigración ilegal, como la promovida por Michelle Bachelet en su último gobierno.

Chile no admite, en su situación económica actual, más inmigración. Nos enfrentaremos pues, a elecciones municipales, parlamentarias, de gobernadores y presidenciales. No mas gastos. Creo que el gobierno debe presentar muy luego un proyecto de ley que permita el voto electrónico. Con esto se reducirían los costos de las elecciones, no se requeriría dar feriado en los días de votación y se evitarían los manejos fraudulentos en las mesas de votación, situación que los más viejos hemos vivido en múltiples ocasiones.

En resumen, a superar la pandemia y a recuperar la economía y la seguridad interna. Lo demás es parafernalia para los comentaristas de TV y los asesores de los políticos de turno que además de no estar muy bien preparados, representan un alto costo para la sociedad. Finalmente, no más pagos a exonerados falsos. Es como una historia de nunca acabar. Hay miles de personas que reciben todos los meses pagos fraudulentos, comprobados por la Contraloría, pero sobre lo cual misteriosamente nadie se atreve a “ponerle el cascabel al gato”. Es el momento de parar el escándalo. No al plebiscito y no a los pagos a exonerados falsos.



(Andrés Montero, agricultor)