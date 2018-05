Opinión 24-05-2018

No demos lecciones de democracia

Siendo testigo de nuestra historia reciente; no estamos en condiciones de dar lecciones de Democracia a país alguno, sin vulnerar de mala fe, la autodeterminación de los pueblos.

Los chilenos sabemos, que el Golpe de Estado Militar del 11 de septiembre de 1973, fue programado y financiado por el Departamento de Estado de EE. UU.

Sabemos también que la causa del “Golpe”, fue la nacionalización de la gran minería del cobre y del acero, amén de otras medidas nacionalistas tomadas por el Gobierno Democrático de la Unidad Popular. (Ver Informe al Senado de la Asonada Militar Golpista, del extinto Senador Edward Kennedy).

Recordemos además; que los clanes familiares de connotados demócratas; como los Aylwin, los Frei, los Zaldívar, los Krauss , Pérez Yoma, Frei Ruiz-Tagle; la Oligarquía Criolla y la Iglesia Católica, salvo honrosas excepciones, fueron responsables del magnicidio contra los sectores asalariados y progresistas de nuestro país.

Sabemos que cuando la dictadura militar escandalizó al mundo con sus torturas y crímenes de lesa humanidad, incluidos los crímenes en el exterior, como Argentina, Italia y el propio Estados Unidos y cuando Pinochet se negó a desnacionalizar el cobre, Estados Unidos, precipitó su caída, coludiéndose con nuestros actuales y desfachatados demócratas de ocasión.

Así la desnacionalización del 65% de la gran minería del cobre fue obra del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el mismo, que aduciendo razones de Estado, intercedió para que el dictador no fuera juzgado por sus crímenes, en España.

Otro baldón para nuestra particular democracia, ocurrió en la década del ’90, cuando el demócrata Ricardo Lagos Escobar, fue el único Presidente del mundo, que aplaudió públicamente, la intentona golpista en Venezuela en contra del presidente democrático Hugo Chávez.

El tema en realidad no es Nicolás Maduro, sino que es “El Proyecto de República Bolivariana”, que no acepta el tutelaje usurpador de Estados Unidos.

Cuando Ricardo Lagos Escobar, Lagos Weber, Jorge Tarud y una pléyade de demócratas y cristianos avocan por un Golpe de Estado en Venezuela, debo recordar que el P.P.D. fue y es un Partido Político Instrumental ideado por la CIA Norteamericana, que dio cabida a golpistas delatores y renegados de todo el espectro político.

Los chilenos no debemos presentarnos ante el mundo con paladines de la democracia. Nuestra historia-patria está llena de golpes de estado, tiranías, cuartelazos y masacres contra el pueblo. Tampoco, nuestra democracia es ningún ejemplo, cuando su soporte está basado en el financiamiento oscuro de partidos políticos y campañas electorales, por grandes grupos económicos: Que dirá Cristo de nuestro Gobierno cristiano y católico, a quien le gusta mucho andar buscando la paja en el ojo ajeno y no ve la viga que hay en el suyo”.

No es ningún ejemplo una democracia desacreditada por una abstención que bordea el 60%, si el presidente Piñera crítica el proceso eleccionario de Venezuela… ¿me puede decir con qué verdadero porcentaje fue electo, con cuánto apoyo real de la población cuenta… de acuerdo a la real cantidad de electores que tiene Chile?.

Nuestra desigualdad en lo económico, es propia de un país neocolonial, con la riqueza concentrada en siete familias, el saqueo de nuestras riquezas básicas; la privatización de la salud, la educación, las carreteras, nuestras fuentes de agua dulce, nuestros puertos, la destrucción de nuestro delicado ecosistema andino y marítimo. La usurpación sobre las tierras y las aguas de nuestros pueblos originarios, a favor de empresas internacionales, y como guinda de la torta que se han repartido, en el ciclo de sus privilegios, está el sistema de pensiones AFP, que lucra con la indefensión de los ancianos. Además; no es ejemplo una democracia de la corrupción que ha corrompido a las más diversas instituciones: Partidos Políticos, Iglesias y Fuerzas Armadas.

Señor Sebastián Piñera: No tilde de dictador a Nicolás Maduro de Venezuela, por no permitir la tutoría de Estados Unidos y no abrir su país al saqueo de los grupos económicos. Seamos objetivos y decorosos: Nicolás Maduro obtuvo el 68% de los votos contra el 20% de su más próximo contendor.

Usted señor Piñera, en segunda vuelta obtuvo un 54% de los votos, contra un 45% de su contendor.

No le demos lecciones de democracia al mundo porque se rumorea que nuestra democracia de lujo, se sustenta en una constitución política antidemocrática heredada de la dictadura militar, que ni usted ni la clase política actual se han empeñado en derogar.

Al menos Nicolás Maduro defiende los intereses de su nación.

¿Qué podemos decir nosotros del reciente y vergonzoso affaire del Litio?

¿Señor presidente por qué, en un gesto de honestidad no les cuenta a los chilenos que el país ya no nos pertenece?

Mientras las FF. AA. de Venezuela, se mantengan leales a su patria, Estados Unidos no podrá jamás usurpar los fabulosos yacimientos de oro existente en el subsuelo venezolano.



(Moisés Castillo, poeta)