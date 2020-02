Opinión 26-02-2020

No han entendido nada

Sus mezquinos intereses no les han permitido ver más allá de sus narices, mucho menos entender: Honestidad, honradez, autocritica, vergüenza, mesura, patriotismo, empatía con el dolor del otro.

No parecen ser, para los políticos gobernantes, valores sobre los que se debe sustentar una nación.

No hablaré del orgullo nacional, porque nuestro orgullo como nación, libre y soberana; fue mancillado el día 11 de septiembre de 1973, cuando fuimos invadidos por EE. UU. sin disparar un solo tiro, pues contaron con el servilismo de la oligarquía nacional y la traición de nuestras Fuerzas Armadas.

A la caída de la Dictadura Cívico-Militar, que asoló nuestro país, estos mismos políticos, que pagados en dólares, propiciaron el Golpe de Estado, con su secuela de crímenes y torturas; asumieron la mal llamada transición a la democracia, instalando este fraude de democracia: “democracia capitalista neoliberal” de la oligarquía, para la oligarquía y por la oligarquía:

Al mirar el parlamento, el gobierno, y esos rostros envejecidos y canosos, que aún transitan y aprisionan los poderes del Estado, da la impresión que la dictadura no ha terminado, sino que todavía nos tortura y encarcela.

Todos los gobiernos pos dictadura, tutelados y pauteados por EE. UU., han avalado y sustentado el saqueo de nuestras riquezas básicas, junto a nuestros ecosistemas terrestres y marinos. Han permitido que los grandes grupos económicos nacionales e internacionales; se enriquezcan a costa de la educación, la salud, las concesiones de las carreteras; nuestra energía eléctrica, nuestra l agua, y lo que es más vergonzoso: Las pensiones de nuestros ancianos.

En los paraísos fiscales está acumulado, todo lo robado a los países tutelados y sometidos como Chile. Hablamos de más de tres mil trillones de dólares.

¿Cuántos de esos miles de trillones de dólares, corresponden a la oligarquía chilena y a nuestros políticos gobernantes, como el presidente Piñera?

Qué mensaje subliminal, envió a los chilenos Sebastián Piñera, cuando se sentó en el sillón presidencial de Barack Obama en la Casa Blanca?

Por orden de quién, el presidente de Chile, se auto-designó Líder Latinoamericano de la democracia, y en esa condición con recursos económicos de todos nosotros; fue ayudar a liderar ante el asombro mundo entero, un Golpe de Estado fascista en Venezuela? , avalando la violencia que tanto le desagrada en Chile.

¿Qué convenios militares, han suscrito a espaldas de la ciudadanía, los gobiernos de la eterna transición?

¿Cuántos miles de soldados mercenarios, están autorizados a ingresar al sur de Chile y con qué propósito? ¿Qué pueden responder ante ello, los ex Ministros de defensa José Antonio Gómez, Andrés Allamad, Francisco Vidal y Alberto Espina?

¿Cuántas Bases Militares extranjeras, existen en el territorio nacional? Nuestro vasallaje a EE. UU. es vergonzoso y genocida: Pagaremos con nuestras vidas, en la próxima conflagración nuclear. Al menos dos bombas atómicas convertirán en cenizas nuestro litoral central.

En las guerras, la sangre la vierten los pobres. Los triunfos son de la oligarquía. Los héroes también, por eso la juventud actual se rebela con tanta energía contra los monumentos que representan a héroes de guerras de invasión y sometimiento de los pueblos.

El 27 de octubre liderados por estudiantes, todo Chile despertó de la atrofia mental, impuesta por coerción y falsedades: exitismo económico, consumismo exacerbado, índices de crecimiento, adulterados y mercantilización de las deudas. Y la historia vuelve a repetirse: los mismos oligarcas responsables del Magnicidio ocurrido en Chile en 1973, avalando crímenes, torturas, desapariciones forzadas y exilio, pretenden conducir la transición a una verdadera democracia participativa.

Torturan, mutilan a jóvenes, arrancándoles los ojos, asesinan. Son condenados por Organismos Internacionales de DD. HH. y el gobierno sigue buscando acuerdos a espaldas de nuestra realidad.

El Presidente Piñera, con un respaldo ciudadano inferior a un 10%, quiere liderar la redacción de una Constitución Política Democrática, sin una ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, deslegitimando la rebelión social y el anhelo de la mayoría de los chilenos.

Señor Presidente, la salida a esta crisis sin precedente en la historia de nuestro país, es una salida política, que debiera comenzar con su Renuncia y la creación de un Gobierno de verdadera transición, que llame a nuevas elecciones, a la brevedad.

Señor presidente Sebastián Piñera, las cartas están echadas, así es que por el bien de Chile y su pueblo: RENUNCIE y no siga sibilinamente enfrentando a los chilenos.





MOISES CASTILLO

POETA LINARENSE