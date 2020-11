Opinión 08-11-2020

NO HAY EXCUSA PARA NO AVANZAR



La segunda semana de marzo y a raíz de la pandemia que ya se había instalado en nuestro país, el gobierno decretó la suspensión de clases presenciales en todos los establecimientos educacionales. El mundo cambió, literalmente, de un día para otro y nosotros, Educación, junto al personal de Salud, nos convertimos en la primera línea de acción. Comenzó entonces una larga carrera por mantener el tejido conjuntivo que como Liceo habíamos creado.

Debimos hacer de la creatividad un día a día. Aprendimos de tecnología digital más de lo que en todos los años de vida acumulados. Pero sabíamos que nosotros, la comunidad educativa del Liceo TP Diego Portales de Linares, menos que ninguno, podíamos detenernos. Durante casi cuatro años nuestro crecimiento había sido sostenido, mejoramos los índices de matrícula, asistencia, teníamos una nueva especialidad y ya nos habíamos vestido de pantalón largo. No había excusa para no avanzar. Todas nuestras habilidades, destrezas, experticias y pertinencias se pusieron a disposición de lograr encantar y reencantar a los chicos y sus familias, hacia un modelo de crecimiento integral, que a pesar de todo lo complejo que estábamos viviendo, les llevara a valorar el desarrollo intelectual como parte sustancial de un crecimiento futuro.

Los docentes cada asignatura, Tutores, Docentes Especialistas, Duplas Psicosociales, Asistentes de la Educación, todos, fortalecimos un frente de trabajo persistente y sostenido, lleno de amor y fuerza para lograr que nuestros educandos, muchos de ellos residentes en sectores rurales o de inestable señal digital, pudieran continuar sus estudios. Preparamos y entregamos carpetas con las Guías de Trabajo, impresas. Incluso aquellas para los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, son adecuadas pedagógicamente con nombre y apellido, de acuerdo a su diagnóstico. Así nos aseguramos que ninguna familia sumara a su incertidumbre ante los vaivenes económicos, la preocupación sobre el avance académico de sus hijos. El espíritu de cuerpo que permea todas las estructuras de nuestra organización está movido por el amor y la seguridad de que siempre somos capaces de lograr un mejor futuro para nuestros chicos y que la responsabilidad social individual debe, imperiosamente, volverse colectiva para llevarnos al éxito.

Anticipándonos al complejo escenario alimentario que les significaba a los niños estar en sus casas y no recibir el desayuno y almuerzo diario en el Liceo, iniciamos el aporte en alimentos para nuestros estudiantes, cuya primera remesa fue entregada apenas llega Abril. Las manos dadivosas se extendían desde Antofagasta, Santiago, Talca, Chillan y nuestra ciudad, realizando aportes de diversa índole para esta campaña liceana, lo que nos permitió entregar canastas con alimentos y artículos de aseo en cinco oportunidades. Y no nos hemos detenido de acompañar a las familias, digital y presencialmente y también de acompañarnos mutuamente, entendiendo que somos parte de un todo.

Cuando usamos la insatisfacción para crear lo que queremos lograr, nos volvemos poderosos. Podemos elegir cómo responder a ese sentimiento, a lo que sucede, buscando el co-crear a partir de lo que veo. Y cuando el dolor e insatisfacción arreciaban en nuestra ciudad, el Municipio inicio la campaña “1000 almuerzos para Linares”, apoyando de la forma más esencial y empática que se pueda hacer: con alimento caliente. Y ese llamado a colaborar que vino de la primera autoridad, fue escuchado por nosotros y ocho funcionarios Asistentes de la Educación de nuestro establecimiento, se unieron a otros funcionarios de otros liceos y escuelas, todos voluntariamente a trabajar en la elaboración de alimento. A pesar del miedo al contagio (estábamos en la etapa más cruda del virus), de los largos turnos que comenzaban a las 04.00 de la madrugada y se extendían por una larga jornada diaria y 8 días seguidos, a pesar del esfuerzo que significó realizar una tarea para la cual la única experiencia de muchos, era la cocina de su casa, dijeron sí, yo puedo. No hay excusa para no estar. Y 1.000 raciones se convirtieron en 2.000. Una obra titánica… en amor y servicio. Nuestras autoridades, nuestro municipio, fue el único en Chile que decidió asistir básicamente a su gente durante 5 meses, todos los días, a quien lo necesitara, sin ningún requisito. Y allí estuvimos, educando. A voz de algunos de los participantes, “Fueron muchos meses de arduo y responsable trabajo, realizado con amor y dedicación en beneficio de quienes más lo requieren. Cansada?, si. Adolorida?, si. Pero con cientos de enseñanzas y emociones que inundan el alma y, absolutamente, han cambiado mi vida. Sin duda y haciendo el clásico balance cuando el año comienza a acabarse, este 2020 no ha sido un lujo, sin embargo nos ha dado tiempo para reconocer los verdaderos lujos: el abrazo de un abuelo (el abrazo, por si solo), el poder respirar aire puro sin temor, salir a pasear, quejarse del (bendito) trabajo que nos financia la vida entera, el saber que no corremos peligro… tantas cosas que nos enseñó a agradecer y extrañar. Ha sido un buen año, duro, pero bueno pues nos recordó que el “estar” es el inicio de cualquier otro evento”.

Cuando aprendemos y aprehendemos algo beneficioso para el Alma, debe traspasar nuestro propio ser y es ahí, en esa decisión de compartir, cuando todos nos volvemos educadores. No solo se educa en un aula, con un título docente y en frente a una pizarra. No. Hemos creado una sociedad en que avanzamos sin educar, con la idea de que el libre albedrio, que la sola palabra hace la magia de guiar a los infantes y jóvenes. Más, no es así. Requerimos el ejemplo, la práctica de alguien que ya sabe y ayude en la construcción de una estructura fortalecida para crecer en forma equilibrada, requerimos ver y tocar para crear una realidad que, de no estar basada en el sentido amplio de pertenecer, de ser con y en el otro, nos dejará a la deriva.

En este largo año, nuestro establecimiento ideó actividades lúdicas, de autocuidado, de acompañamiento presencial y a distancia, concursos, video conferencias, reuniones virtuales y clases masivas en formato de televisión, todas con la posibilidad de que los estudiantes interactuaran con sus profesores, preguntando y aportando sus opiniones.

Nadie podría decir que en estos eventos mundiales no ha sentido pena o frustración, que no ha sentido soledad o le ha embargado la desazón o la rabia. No. Sin embargo, hemos logrado avanzar. Pues no había excusa para no avanzar. A fuerza de corazón y fe, hemos andado, convencidos de que esta nueva realidad es una oportunidad para educar masivamente enseñando que podemos ser directores de nuestras vidas, no solo actores. Sabemos que nuestro Liceo se ha posicionado como un establecimiento de calidad pedagógica y humana al que muchos quieres ingresar, por ello nuestra convicción de ser mejores no acaba. No hay excusa para no avanzar. Por cada uno de nosotros, por Chile, por nuestro futuro.





(Patricio Araya, director del Liceo Diego Portales de Linares)