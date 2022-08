Deportes 11-08-2022

No les tembló la mano: Tercera División desafilió a Colchagua y Rancagua Sur por actos de violencia en la cancha

Duro castigo tras ballata campal en partido que se jugó en San Fernando

Dos equipos de la misma zona, han quedado en el camino de la competencia del futbol de Tercera A. Durante la jornada de ayer la Asociación Nacional de Futbol Amateur (ANFA), entregó su veredicto para los clubes de la región de O’Higgins, Colchagua de San Fernando y Rancagua Sur, fueron expulsados de la competencia.

Mediante un oficio, el ente rector de la serie amateur en nuestro país, dio a conocer las sanciones para sanfernandinos y rancagüinos, quienes sufren las consecuencias de los actos de violencia ocurridos el pasado 3 de agosto en el partido en que se vieron las caras ambas instituciones.

En aquel acontecimiento, tras el epílogo del duelo ingresaron barristas al campo de juego y se enfrentaron a golpes con algunos jugadores, hasta con “patadas” voladoras como quedó en evidencia a través de videos que circularon en las redes sociales, fue una verdadera batalla campal.

Los antecedentes recopilados por los organizadores de la Tercera División A fueron presentados a la Comisión de Ética y Disciplina, órgano que investigó el caso y finalmente resolvió que ambos clubes sean desafiliados por un año y medio, esto de acuerdo al Artículo 256 del Reglamento de la ANFA.

Reacciones

El Facebook de Rancagua Sur, expresó “la tristeza nos invade en estos momentos, las palabras escasean y los pensamientos sin duda, nos juegan una mala pasada. Se corta el proceso de jóvenes futbolistas que, a punta de trabajo y esfuerzo, lograron posicionarse en la difícil división.

Llevamos años remando contra la corriente, luchando de pequeño a grande con los demás participantes de la categoría, pero, por, sobre todo, con el rector. Sabemos que esto nos es más que una pasada de cuenta, la asumimos como tal, pero ojo, no dejaremos de luchar.

En nuestra esencia nunca nadie nos ha regalado nada, renaceremos como las cenizas como el ave fénix que representa nuestra ciudad. Agradecemos a todo el pueblo rojo y negro que estuvo presente durante esta temporada por ustedes, por nuestros jugadores y por los que creyeron en nosotros, no bajaremos los brazos”.

De la vereda de San Fernando, ayer se iba a realizar una conferencia de prensa para analizar la situación al final no se llevo a cabo por problemas técnicos. Claro que la hinchada dijo “fue un duro castigo para este plantel que estaba lleno de sueños, una burla el castigo la idea era jugar sin público”.

Ahora desde área neutral, los dirigentes albirrojos ven con cierta preocupación que uno de los dos elencos pueda ir a la justicia ordinaria por esta determinación, situación que complicaría más el aspecto económico que está viviendo la institución. Incluso esta tarde tienen una cita con el alcalde para tratar que les entregue un salvavidas.

Partido ante Rengo

Cuando finalizábamos esta nota, se nos comunicó que el partido entre Deportes Linares y Rengo, se juega el sábado desde las 15 :00 horas. La final regional en categoría de Honor, entre Atlético Comercio y Constitución FC, que también quedó programada para este domingo.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo