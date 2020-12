Opinión 17-12-2020

NO LO PIENSO DOS VECES… CON USTED, VOY A LA GUERRA!!!





Para la gran mayoría de los mortales, un líder es una persona con autoridad de

mando o influencia… así nos enseñaron, sin embargo, esa definición quedó en el

pasado.

Para el experto en liderazgo Peter DeLisle: “Ser un líder es tener la capacidad de

influir en otros, con o sin autoridad de mando”. Es muy fácil dar órdenes y lograr

que se obedezcan cuando se es un superior en la cadena de mando, pero la clave

está en aquellos que, sin tener esa superioridad jerárquica, consiguen que otros

compartan su visión y los sigan.

La capacidad de influir consta de tres elementos. El primero de ellos es la

consciencia, que significa saber que las acciones tienen siempre un efecto. El

segundo elemento es la habilidad en términos de comunicación, resolución de

conflictos y toma de decisiones. Y el último es el compromiso con sus ideas, que

implica la toma de decisiones que pueden no siempre gustar a todo el mundo y

lidiar con sus consecuencias.



Visión, personalidad, honestidad, persistencia, ser trabajador… Son muchas las

cualidades que se suelen atribuir a los líderes, por lo que a veces es difícil

identificarse uno mismo con todos estos adjetivos. Sin embargo, tener la

capacidad de influir en otra persona es una capacidad claramente de liderazgo.

El problema es que la educación se ha basado siempre en estructuras muy rígidas

y verticales, haciendo parecer que cada persona encaje dentro de una función del

organigrama, dando por hecho que hay líderes y seguidores. Todo esto hace que

el estándar de líder sea tan alto que muy pocas personas se ven a sí mismas con

ese perfil. Sin embargo, cualquier profesional puede desarrollar esta habilidad

siempre y cuando cuente con la formación adecuada, tenga pasión por su trabajo



y se rodee de un buen grupo de apoyo. Debemos pensar en nosotros mismos

como líderes.



Un ejemplo de emprendedor y de líder a la vez es Ludwick Marishane. Mientras

pasaba un rato con sus amigos, uno de ellos comentó la necesidad de darse una

segunda ducha debido al enorme calor que hacía y estar sudando de nuevo. Esta

necesidad iluminó a este sudafricano de 18 años que escribió el plan de negocio

de lo que hoy se conoce como el “baño seco” (dry bath). Con él ganó un premio de

10.000 dólares y se convirtió en la persona más joven de su país en registrar una

patente. Hoy es presidente de la empresa que fabrica este producto, que se puede

distribuir en zonas del mundo en las que no hay agua y permite la prevención de

muchas enfermedades. En figuras como la de Ludwick Marishane se observan las

características comunes entre un líder y un emprendedor, como la visión de futuro,

la dedicación y la capacidad de trabajo.



Otro líder emprendedor, Steve Jobs, hablaba en una entrevista sobre lo difícil que

es crear una empresa porque, aparte de tener que contar con la formación

adecuada, requiere una relación constante e intensa con otras personas y saber

elegir a los colaboradores que pueden hacer que la empresa tenga éxito o sea un

fracaso. De hecho, el fundador de Apple aseguraba que el éxito depende, en gran

medida, de las personas de las que te rodeas, de las que es importante su

cualificación, su inteligencia y, sobre todo, si se entregan.



Una capacidad propia de los emprendedores es su habilidad para adaptarse. El

emprendedor no siempre sabe hacia dónde quiere ir y a veces se abren nuevos

caminos que explorar. Para aprovecharlos, debe mantener la mente abierta. Es

bastante común entre los emprendedores cambiar su modelo de negocio porque

la idea que habían imaginado no funciona en la práctica. Esta capacidad de

reconocer errores y adaptarse a las circunstancias reales marca la diferencia entre

el éxito y el fracaso de un negocio. Un fracaso que, por otra parte, no tiene el mismo significado en este perfil de líderes, ya que saben que detrás de cada fracaso hay una lección importante que los acerca al éxito.





Augusto J. Leiva Garcinuño

Emprendedor