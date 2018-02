Crónica 10-02-2018

No más bolsas plásticas en Linares

15 minutos en nuestras manos 500 años en la tierra



Reducir, Reutilizar y Reciclar son las líneas de acción en las que trabaja el municipio para erradicar de manera paulatina la utilización de estos desechos. Nuestra comuna es la número 60 en implementar esta medida.



¿Sabía usted que la primera bolsa plástica que se creó aún no se ha degradado?, para que esto ocurra deben pasan alrededor de 500 años; eso por una bolsa, pero si nos ponemos más específicos hay que contemplar que un chileno en promedio utiliza 500 bolsas al año, las que no tan sólo tardan en degradarse, sino que en su mayoría van a parar al vientre de especies marinas, cetáceos, tortugas y aves. Según cifras nacionales el 90% de aves marinas tiene plástico en su vientre.

Es más, las bolsas de plástico consumen grandes cantidades de energía para su fabricación, están compuestas de sustancias derivadas del petróleo, asimismo, las bolsas serigrafiadas pueden contener residuos metálicos tóxicos.

Es por esto, que la Municipalidad de Linares ha generado un plan medioambiental que contempla la Reducción de Bolsas, la reutilización de otras alternativas biodegradables o de tela y la generación de puntos de reciclaje que contemplen plásticos, vidrios y cartones.



El objetivo es minimizar la utilización de bolesas plásticas –de manera paulatina- ocupando alternativas reutilizables compuestas principalmente de telas. Para esto hay que generar conciencia en la comunidad y en el comercio, mostrando las ventajas del reciclaje y los daños que las bolsas plásticas causan al medio ambiente. En este sentido las empresas locales apoyaron por unanimidad la medida. Contó este viernes el Alcalde Mario Meza.



“Para Linares es muy importante la sustentabilidad, ya que el potencial turístico de la comuna “Puerta al Sur de Chile” es superlativo, con una hermosa pre cordillera reconocida por su belleza, de aguas transparentes y vegetación impotente... Muchos han calificado esta zona como la Patagonia perdida en el centro sur de Chile…” comentó el edil.



El plan de erradicación de las bolsas plásticas consta de tres etapas de difusión. La primera (hasta el 30 de mayo), cuenta de cuatro meses, principalmente en la difusión de la municipalidad y el comercio. La segunda, se extiende por seis meses (30 mayo- 30 nov). En este período el comercio sólo podrá entregar hasta tres bolsas plásticas por compra. En la etapa siguiente el comercio sólo puede entregar una bolsa plástica por cliente, esto por un período de seis meses. Tras ese período no se entregarán bolsas plásticas.



Estadísticamente y a modo de dato, al no utilizar bolsas plásticas, un vecino se ahorraría por seis bolsas a la semana; 24, al mes; 288, al año y 22.176, durante una vida promedio.



Dentro de este plan de consciencia también se contempla el trabajo en colegios, para según en palabras del propio edil: Comenzar desde pequeños a tener consciencia sobre su entorno.



+Pie de foto alcalde: Durante este tiempo, el municipio regalará más de 2.000 bolsas en puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de apelar a la consciencia.