Social 23-12-2020

“No más fuegos artificiales” Minsal, COANIQUEM y Carabineros inician Campaña Nacional de Prevención





La iniciativa hace un llamado a NO comprar, No usar y NO vender fuegos artificiales, para prevenir las quemaduras durante las fiestas de fin de año.





Dr. Jorge Rojas Zegers, Fundador y Presidente de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado COANIQUEM y Teniente Coronel Daniel Eduardo Martínez Lara, Prefecto (S) de la Prefectura Control de Armas y Explosivos de Carabineros de Chile, dieron inicio a la tradicional Campaña. No Uses, No Compres, No Vendas Fuegos Artificiales. La Campaña cumple 27 años y tiene por finalidad prevenir las quemaduras por fuegos artificiales durante las celebraciones de fin de año.



Cada año se realiza una vigilancia epidemiológica de los casos de quemaduras por esta causa en menores de 15 años, ocurridos entre el 6 de diciembre y el 6 de enero, los que han sido notificados a COANIQUEM por 477 centros de salud públicos y privados a lo largo del país. Sin embargo, este año serán 1.200 los establecimientos invitados a participar de la vigilancia, pues se agregan por primera vez los centros de atención primaria. Esto permite identificar la cantidad de víctimas por esta causa, levantar alertas si hay aumentos y medir la evolución de este problema. COANIQUEM llama a NO USAR, NO COMPRAR Y NO VENDER fuegos artificiales de uso doméstico según lo exige la Ley 19.680 promulgada el año 2000.



“Hoy Carabineros de Chile comprometidos siempre con la prevención, en esta campaña va a controla, fiscalizar y prevenir el uso, compra y venta de fuegos de artificio. Si la gente entiende hoy día los riesgos asociados a las quemaduras y lo principal que promete esta campaña, va a disminuir el riesgo de personas quemadas, niños quemados y también personas que resulten lesionadas respecto a este tipo de situaciones. Hoy día la venta al público se encuentra totalmente prohibida y puede ser denunciada por cualquier ciudadano y estas denuncias van a los juzgados de policía local. Durante el año 2018 tuvimos la cantidad de 520.086 eventos de denuncias y decomisos de fuegos artificiales. El año 2019 bajó a 187.696. Hoy nosotros comprometidos con esta campaña comenzamos durante el mes de noviembre con distintos planes operativos en carabineros y que tienen relación con la navidad segura 2020. También tenemos servicios extraordinarios de fiscalización. Carabineros de Chile comprometidos con esta prevención para evitar que los niños o personas resulten lesionadas o quemadas, es que entiende los riesgos asociados sobre las quemaduras y es muy importante la comprensión por parte de toda la ciudadanía y de las familias, en particular,” explica el Teniente Coronel, Daniel Martínez.



La novedad para la campaña de este año, es que por primera vez se reúnen entidades relevantes de la sociedad civil para ayudar en la toma de conciencia del peligro de la pirotecnia. Es así como se sumaron a la participación del Cuerpo de Bomberos de Santiago que incorporará una vigilancia específica de incendios que puedan producirse por causa de los fuegos artificiales, la Cruz Roja Chile con un rol preponderante para realizar prevención en eventos masivos, y Rotary Club Santiago, institución con gran presencia en la comunidad para favorecer la toma de conciencia.



Todos los fuegos artificiales de uso doméstico son peligrosos y una vez encendidos no es posible controlarlos; afectan con mayor frecuencia a quienes observan y no a quienes los manipulan. Por otra parte, el Dr. Rojas enfatizó que los espectáculos pirotécnicos autorizados son una posibilidad segura de disfrutar de los fuegos artificiales sin que se hayan registrado en los últimos 18 años casos de muerte ni lesionados en ellos.