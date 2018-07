Nacional 17-07-2018

No pascuenses, sí rapanuí: El anhelo por cambiar el nombre de la isla

El nombre con que se conoce a esta joya patrimonial disgusta en el pueblo, pues les recuerda los años en que sufrieron la esclavitud. La semana pasada reflotó la discusión respecto de un proyecto de ley, en el Congreso desde 2016, que pretende cambiar el nombre de Isla de Pascua a Rapa Nui de forma definitiva, a modo de que los habitantes puedan sentir el nombramiento como un reconocimiento “significativo y de respeto por las culturas aborígenes de esta isla”. La iniciativa, impulsada entonces por Osvaldo Andrade (PS) y firmada por Pepe Auth (PR), Andrea Molina (UDI), Denise Pascal (PS), Roberto Poblete y Osvaldo Urrutia (UDI), fue apoyada por representantes autóctonos de la isla. “Esta era una aspiración muy sentida de la gente de Rapa Nui. Surgió a propósito de una audiencia que me solicitaron, en mi condición de presidente de la Cámara, autoridades de la isla que vinieron al Parlamento. Me plantearon que era una vieja aspiración de ellos, que se les reconociera como ‘rapanuí’, como ‘rapa’ y que la expresión de ‘Isla de Pascua’, era una expresión completamente ajena a la historia de su cultura”, explicó Andrade.Martín Lara, historiador de la Universidad Católica Silva Henríquez, destaca que esta discusión por el nombre de la isla se remonta al siglo XVIII, cuando los europeos llegan a Chile. “Lo que sucede es una imposición de la toponimia, es decir, llegan e imponen sus propios nombres a los lugares. En el caso de Isla de Pascua, se le da esa denominación durante el siglo XVIII, cuando es ‘descubierta’ por barcos holandeses, y se le da ese nombre a propósito de que se descubrió el día de pascua de resurrección”, explica. Según el experto, de ahí surge la primera idea para instalar el reconocimiento histórico del pueblo. “En términos simbólicos el reconocer Rapa Nui como nombre original va a crear un elemento significativo de reconocimiento y de respeto por las culturas aborígenes de esta isla”, señaló. Camilo Rapu es presidente de la comunidad indígena polinésica Ma’u Henua, y señala: “Para nosotros es un tema vinculado con nuestra identidad, porque el nombre de Rapa Nui es el nombre original que puso nuestro rey Hotu Matu’a, cuando llegó hace 1.600 años. Después llegó este holandés y lo cambió”, indicó. El historiador señala, además, que el nombre “Isla de Pascua” les recuerda a los habitantes el pasado de esclavitud que tuvo la isla. “Los barcos peruanos iban en búsqueda de isleños, se los llevaban a la costa peruana y los trataban como esclavos. Fundamentalmente esto se dio durante el siglo XIX, no antes”, señaló. Según un informe del consejo de ancianos Rapa Nui por la comisión de verdad histórica y nuevo trato, la piratería peruana tomó esclava al 35% de la población rapanuí, produciéndose una brusca interrupción del antiguo orden social, con estigmas que quedarían durante muchos años. “La deportación de los isleños al Perú por los esclavistas trajo consigo la pérdida de la cultura”, detalló el informe.