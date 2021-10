Opinión 13-10-2021

NO QUERERTE MÁS



He decidido no quererte más

aunque se rebele mi corazón

hasta su último latido de vida,

aun cuando proteste el bello

mundo que me rodea,

las rosas se marchiten

y las aves emigren.



Ya no puedo quererte más

pese a que los años pasen años tras años,

porque ya no hay esperanzas ni polen

para fecundar, ya que la naturaleza

con su sabiduría, ve muy triste que

para este amor, no habrán besos ni frutos.



Ya no puedo quererte más

mis palabras al viento se secan,

se evaporan en tu indiferencia

porque tú no las escuchas

ni menos hay respuestas.



He decidido no quererte más,

no obstante se rebelen mis sueños

porque ellos no entienden

que jamás fui tuyo ni tu dueño.



Te he querido en mis distancias,

en mi pudor y en mis flaquezas

muy tarde en mi dolor he comprendido

que el amor es cosa de dos, y

pasaré por tu lado en silencio.



He decidido no quererte más,

te veré pasar como pasarán para mí los años

y aunque los pétalos, los ruiseñores,

la lluvia y los truenos me reclamen a gritos

¡Pero si tú aún la amas!

Responderé varonilmente y con toda mi fuerza

¡Si! La amo…pero ella a mí… ¡No!





Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista