Opinión 17-04-2019

No rompas el silencio

Caminando por la calle escucho mil voces que arrastra el viento.

Mirando hacia ambos lados voy atento.

Te veo venir al momento.

Una lágrima en la mano limpia tus ojos en vano

Un recuerdo que no se olvida queda mojado en tu mano.

Cuán ilusión contrita, parece desvelar tu cita.

Te espero en mi sueño.

Ven… caminemos juntos de la mano

Hasta que en mi mente sea tu dueño.

Cuando me sienta caer, tu brazo cogeré, en ti descansaré.

Tu fuerza y juventud sentiré.

No rompas el silencio¡Déjame soñar, siento el cielo infinito sobre mí, que mi sueño vuele a ti.

Abre tu mente, despierta ¡Soñemos. Escucha mi susurro eternamente.

Eres mi sueño prudente. Todo veo en ti, me iluminas con tu caminar radiante.

Fue solo un desliz, busca tu andar.

Ve a tu destino y sé feliz.

Deja tus miedos al viento, tu alegría y juventud presiento.

Escucha mi susurro. No rompas el silencio.



(Raúl Briones)