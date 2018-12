Deporte 21-12-2018

No se pudo: Liceanas del Valentín Letelier se inclinaron ante Iquique en la final nacional sub 14

Dominaron el partido, pero no concretaron

Fue un partido muy atípico donde claramente no se dio la lógica en el sentido en que las liceanas del Valentín Letelier fueron amplias dominadoras del compromiso, pero esta vez las individualidades marcaron la historia del resultado a favor de las iquiqueñas , que vencieron por 2 a 0 a las chicas del Maule Sur y serán ellas las representantes en esta categoría sub 14 , quienes representarán a Chile en el torneo Sudamericano como lo hicieron las “guerreras” del Valentín Letelier , el año pasado .

Somos enemigos de los triunfos morales, pero hay que destacar la entrega de estas niñas, incluidas las refuerzos, quienes otra vez llegaron a disputar una final, esta vez son las vicecampeonas, gracias a la entrega y el trabajo que realizó el profesor Leandro Méndez Ibáñez.

Aunque no todo es tristeza, porque dos jugadoras del Liceo Valentín Letelier, fueron llamadas a la preselección nacional sub 17 y deberán integrarse en los próximos días. Ellas son: Macarena Fierro y Matilda Cuadra, quienes fueron invitadas por el técnico de la selección chilena de esta categoría.

Para el estratega linarense, el partido pasó sin duda por el talento de la central del equipo de Iquique: “fue fundamental para que ellas lograran el triunfo, no nos dejó entrar y nosotros tuvimos muchas ocasiones claras, pero esta vez no entró la pelotita en el arco. Pudimos perfectamente comenzar ganando el duelo, pero sabemos que esto es fútbol, nos hubiese gustado repetir la gracia, pero no se pudo. Lo importante es que igual sumamos una nueva copa para Linares y sabemos que el fútbol tiene revancha y vamos a ir con todo el próximo año”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo