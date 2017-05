Opinión 03-05-2017

No seas parte del show…para eso están los artistas

Como bien reza el dicho que “no todo es trabajo” , a la gran mayoría de las personas nos gusta o alguna vez nos gustó salir a la variada oferta de lugares para divertirnos en nuestra ciudad, restaurantes, pubs o discotecas, espacios ideales para compartir con amigos, familia, beber un par de tragos, bailar, etc. Ambientes perfectos para relajarnos y “olvidar” un poco la ajetreada rutina semanal. Es tal la evolución que han tenido estos lugares, que en muchos de ellos realizan show y espectáculos masivos en fechas de felicidad colectiva, como lo es fiestas patrias, navidad, año nuevo, fiestas de verano, etc. Con artistas invitados o grupos de música….todo un carnaval verdad?



Pensando en las fiestas masivas, pero también en los concurridos lugares que cada fin de semana reciben a 50, 100 y más personas para disfrutar en sus establecimientos…resulta interesante saber cómo esos lugares nos ofrecen a nosotros los “clientes” prevención y seguridad, reduciendo el riesgo y mitigando los daños en caso de una emergencia. Usted podría decir que exagero y que no se realizan tantas fiestas masivas durante el año, que son más bien restaurantes, pubs y discos las que funcionan normalmente…. Es por lo mismo, que se debe prestar atención a estos lugares en cuanta seguridad nos pueden otorgar en caso de un incidente o emergencia. Pensando en el rubro de los alimentos los garzones son nuestro principal contacto con un restaurant, ¿están capacitados en poder desobstruir la vía aérea en caso de atorarnos? No necesitamos nada más que un trozo de carne o algo relativamente sólido para que ello ocurra. En una discoteque son cientos los que entre jóvenes y adultos concurren para bailar, beber y compartir el fin de semana… en caso de una emergencia ¿existe un plan de evacuación? ¿Quién y cómo lo realiza? ¿Funcionan los extintores?.



Hagamos memoria….recuerda usted la discoteque “Cromañón” en buenos aires, se quemó el año 2004, dejando un saldo de 149 personas fallecidas y más de 500 lesionados. En Brasil el año 2013 la discoteque “Kiss” se incendió matando a 231 personas…. Pensemos en un evento masivo como un show en un estadio o en la vía pública, serán cientos de personas que llegaran, y ¿cómo les ofrecemos seguridad más allá de instalar guardias? La seguridad en eventos masivos para la prevención y manejo de emergencias, es mucho más profundo que eso. Se deben establecer las medidas mínimas en cada lugar que nos ofrece diversión y relajo, si es comida todos los que en ese rubro se desempeñan deben estar capacitados en la maniobra de Heimlich en caso de atorarnos y en reanimación cardiopulmonar en caso de que la primera técnica no resulte. Las discoteques y salones de eventos no deben sobrepasar su capacidad máxima, no es cosa de “echarle indios a la canoa” como dice un sabio profesor, y solo en caso de emergencia veremos cómo se evacúa. Las vías de escape son primordiales en caso de tener que dejar el recinto, las personas en situaciones de emergencias no nos comportamos racionalmente, el instinto de supervivencia nos hace arremeter con todo, sin importar quien esté adelante. Por lo mismo los que trabajan en bares o discos tienen la responsabilidad de conducir la masa de personas a un lugar seguro pre establecido.



Los grandes eventos como la fiesta de fin de año, festivales de verano, etc. Son una gran oportunidad para planificar y organizar hasta el aspecto más mínimo en cuanto a seguridad y respuesta a emergencias se refiere. Pensar en que no ocurrirá algo porque simplemente nunca ha pasado es un grave error. En consecuencia debe existir un plan que visualice la mayor cantidad de variables posibles (utilice la pregunta ¿Qué pasa si? ), las personas que colaboran en la organización deben estar entrenadas y capacitadas en primeros auxilios, control o persuasión de masas, y sobre todo, saber cuál es su función en caso de una evacuación por alguna emergencia. El show lo hacen los artistas, los trabajadores y colaboradores de los establecimientos de diversión y esparcimiento deben estar capacitados…..Nosotros como clientes, debemos sumarnos a esa fuerza, capacitándonos y entrenándonos, pero sobre todo debemos apoyar y obedecer las instrucciones que imparte la organización en caso de alguna situación adversa, solo así podremos disfrutar del espectáculo…y no dar uno nosotros.





(Miguel Parada Castro,

Psicólogo de Emergencias

Diplomado en Planificación y Reducción del Riesgo de Desastres, ACAGUE)