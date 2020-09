Opinión 10-09-2020

No sólo de los volcanes sale humo



Por esta misma tribuna, Diario El Heraldo de Linares, escribí en julio un artículo donde se resaltaba la ausencia de un parque de nieve en toda la Región del Maule. Es más, ahí ya mencionaba la supuesta competición que existiría entre Lo Aguirre en el Paso Pehuenche, Parque Guaiquivilo en el Cajón del Melado y Nevado de Longaví por ser el primer Snowpark del Maule.

Pasó poco más de un mes y en un acto en terreno encabezado, una vez más, por el Gobernador de Talca Felipe Donoso, se dio a conocer que la ventaja la llevaba Lo Aguirre, que contaba con todo el apoyo de las autoridades e inclusive con un potencial inversionista.

Que bien, fantástico, excelente noticia.

El Maule y los maulinos merecen contar con un parque donde poder desarrollar de forma segura no tan sólo los llamados deportes de invierno, sino que también contar con un espacio de aproximación a la nieve destinado al turismo, sea este interno o externo.

Dicho lo anterior, que repito, me provoca tan sólo cosas positivas, me surge la duda sobre si resulta legítimo que espacios de uso público, pues hasta donde entiendo Lo Aguirre es un sector de montaña que pertenece a Bienes Nacionales y sin que haya mediado una licitación, con una convocatoria pública a la presentación de proyectos, hoy surja una vez más y con tanta publicidad, como el tan anhelado primer Snowpark del Maule.

Por otro lado, hasta donde entiendo, el Servicio Nacional de Geología y Minería, SERNAGEOMIN, clasifica esa área llamada Complejo Volcánico Laguna del Maule, donde “teóricamente” estaría este parque de nieve, como de “alto peligro volcánico”, existiendo plenamente identificados más de 130 centros eruptivos en un espacio de 500 km2. En buen chileno amigos, una erupción encadenada o no en esa zona, no dejaría “mono (de nieve claro) con cabeza”.

Aguardemos entonces y veamos cómo se “desgrana este choclo”.



(Ricardo Álvarez Vega, contador auditor)