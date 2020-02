Editorial 22-02-2020

No sólo de una Nueva Constitución vive el hombre

No solo el tema si habrá o no Nueva Constitución se toma la agenda por estos días en nuestro país.



En nuestra región y especialmente en el Maule Sur hay otras preocupaciones y una de ellas radica en el área medioambiental.



No es extraño si su revisa la prensa, redes sociales o la agenda de la autoridades, encontrar una serie de apuntes sobre de que manera se está enfrentando la escasez hídrica y la optimización de los recursos naturales.



Quizás para algunos, se esté frente a una bandera de lucha que bien trabajada puede dar buenos resultados; pero surge de inmediato la pregunta sobre los costos no necesariamente monetarios sino que sociales y humanitarios ello pueda ello pueda tener; al confundirse una buena campaña con la utilización del tema y los mecanismos para poder colocar sobre la mesa los verdaderos efectos de esta materia van a traer sobre una comunidad que vive casi exclusivamente del buen manejo de la distribución del agua paras sus riegos y el consumo humano.



Las imágenes que nos muestran los medios de comunicación son dramáticas no sólo por el sufrimiento de las personas o el ganado, sino también porque muchas veces nos remecen la conciencia para cuestionarnos sobre que hemos hecho realmente por cuidar y preservar este recurso.



Y en medio de toda esta realidad las autoridades investigan un confuso incidente ocurrido en la precordillera que involucró a un dirigente ambientalista el que hasta ayer por la tarde permanecía internado en el Hospital de Linares.



¿Será este tipo de hechos la antesala de una discusión que se escape de las manos entre quienes buscan defender los recursos naturales y toro sector que busca su explotación causando a veces afectación irreversible en su conservación?