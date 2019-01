Social 13-01-2019

No solo el protector solar es importante en verano Consejos Básicos para protegerse del sol por dentro y por fuera

Playa, arena, sol y las ganas de lograr un bronceado envidiable y perfecto. Muchas veces no escatimamos en productos que nos ayuden a obtenerlo de manera rápida. Sin embargo, la alta exposición a los rayos UV en verano no solo deshidrata la piel, también potencia el fotoenvejecimiento, acelera la aparición de arrugas y de manchas. Además, se corre mayor riesgo de quemaduras, alergias por el sol e incluso, en el peor de los casos, con el tiempo provocan cáncer a la piel.

Al hablar de exponerse al sol todos pensamos en el bloqueador y qué tipo de factor tiene que ser, pero ahora que el sol, está más dañino por la débil capa de ozono en el país, unido a la fuerte ola de calor que últimamente estamos sufriendo, nos debemos ayudar a cuidar y proteger la piel, por dentro y por fuera.

Si queremos lograr un bronceado perfecto y al mismo tiempo protegernos, la decisión inteligente es tomar suplementos naturales que contengan antioxidantes. Estos son capaces de atrapar los radicales libres que aumentan por la reacción química de la luz del sol en la piel y, así, cuidar nuestro cuerpo desde el interior.

“Las cápsulas de Maqui y Goji, ambos ricos en antocianinas y polifenoles son una importante fuente de antioxidantes. Junto al Betacaroteno, son la alternativa preferida para verano, ya que el pigmento liposoluble de color amarillento del betacaroteno, prolonga el efecto bronceado por más tiempo, sin embargo, no sustituyen los protectores solares, son complementos de protección” indica María Elena Rudolphi, químico farmacéutica de Farmacias KNOP.