Nacional 19-01-2020

"No soy un monstruo": Habló la turista que hizo dibujo en Torres del Paine



"Me disculpo oficialmente con todo Chile". Con esa frase una turista italiana se refirió al dibujo que realizó en las cercanías de la base de las Torres del Paine, en la región de Magallanes.

La mujer calificó como "realmente estúpido" su acto en el área protegida y dijo que pretende comunicarse con Conaf.

Desde el organismo estaban recopilando los antecedentes para dar con el paradero de los responsables e interponer una denuncia ante la Fiscalía por el daño cultural y ambiental.

La autora del dibujo, que se viralizó y provocó indignación, explicó que éste "se hizo con pintura lavable. El dibujo ya no está allí".

Asimismo, lamentó que varios usuarios de redes sociales le hicieron amenazas y acosaron incluso a sus amigos y familiares: "No soy un monstruo como fui pintada".