No te fue como pensaste en la PDT?: Te entregamos un par de consejos para enfrentar la frustración



Este 11 de enero se entregaron los resultados de la Prueba de Transición Universitaria (PDT) a más de 275 mil jóvenes de todo el país. ¿Qué hacer si no te alcanzó el puntaje que necesitabas y cómo manejar la frustración cuando no es posible lograr las expectativas iniciales? “La invitación es siempre a revisar las metas y otras posibilidades”, cuenta psicóloga y académica USS.

La semana de resultados de la PDT no es fácil para los miles de estudiantes que rindieron este examen y esperan ansiosos postular a la carrera que buscan. Si bien para muchos jóvenes es un momento de alegría y satisfacción, para otros -que por diversos factores no alcanzaron el puntaje necesario- surge una serie de preguntas sobre su futuro. Y si a eso sumamos la presión de la familia y círculo cercano, el estrés puede terminar induciendo al error.

Para resolver estas y otras inquietudes, la psicóloga y académica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad San Sebastián, Daniela Muñoz Iubini, nos entrega los siguientes consejos:



Mantener la calma: A todas las personas nos produce incomodidad enfrentar una situación de frustración, especialmente cuando se trata de un proceso largo en el cual te has estado preparando y ves que los resultados no son los esperados. Aquí es donde debes sacar a relucir las habilidades emocionales que hayas adquirido a lo largo de tu desarrollo personal y tomar este proceso como un momento particular de la vida. “Con esto, podemos bajar un poco la presión que tiene el resultado y la angustia y el desánimo pueden ir disminuyendo”, cuenta Muñoz.

Identifica tus emociones: ¿Qué miedos tienes con respecto al no cumplimiento de tus expectativas?, ¿de dónde provienen? Si los detectas, vas a poder darles la importancia que realmente tienen. “Hay momentos en la vida en la que nos angustiamos y frustramos, producto de expectativas de otros y eso hace que esa angustia sea incontrolable”, cuenta la psicóloga con Magíster en Psicoterapia Integrativa.

Reconocer: Siéntate y reflexiona sobre qué aspectos de este proceso no fueron los óptimos. Con esa información podrás hacer modificaciones si es deseas hacer un siguiente intento en la Prueba de Invierno, que se rinde en julio de este año.

Apóyate en tu familia: Debido a que este proceso no es fácil, es fundamental contar con el apoyo de nuestra familia y amigos. Hazle saber a ellos sobre tu preocupación y conversa sobre este tema. “Para las familias, la invitación es a contener y no a juzgar, y a pensar en esta situación como un proceso que puede tener múltiples etapas dentro de su inicio que es la admisión”, destaca la profesional.

Mirar otras alternativas: Luego de la frustración, es necesario buscar un plan B. En ese sentido, la académica de la Facultad de Educación USS afirma que: “si yo me quedo posicionado desde el no cumplimiento de mi expectativa y del no logro de mi meta, difícilmente voy a poder las distintas opciones que el mundo universitario me está brindando y los procesos de rendición de la prueba en distintos momentos del año que también me están brindando”.

En este último punto, te sugerimos buscar ferias de postulación de las diversas casas de estudio.