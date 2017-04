Opinión 07-04-2017

No tenemos nada que hacer

La admirable naturaleza ha permitido que esté reservada a la mujer, el rol de mamá, ella tiene la adaptación física, hormonal, biológica y emocional para incubar y nutrir en su propio vientre al futuro bebé, es un privilegio otorgado por la vida.Y aprobado por la estirpe, donde se da está condición que se ejecuta en la trama densa de relación de amor intenso y primigenio que ambos constituyen. Nosotros los hombres no tenemos nada que hacer, más que mirar y mirar, solo observar, esos hermosos momentos de arrullo y protección tan sutil y delicado que la mamá entrega, mientras acuna al bebé.

Sin duda alguna nuestra presencia,acaso actúe como apoyo proporcionando compañía en esos minutos muy importantes y vitales, como aporte al clima psicológico en ese período tan intenso y tierno, la cima de esta relación se alcanza cuando observamos el amamantamiento, no solo es nutrición, son instantes del más sublime apego esos períodos de lactancia y nutrición humana.

Mirar y mirar, esos tiernos momentos, no es dar un atisbo ni una ojeada, ni menos una asomada, es ver, y al ver se puede advertir un fenómeno constante de alta recurrencia, por eso nos preguntamos porque la gran mayoría de las mujeres acuna a sus hijos durante esos minutos encima del brazo izquierdo y no en al costado derecho. Al indagar el fenómeno averiguamos que hace varias décadas el psicólogo norteamericano Lee Salk, postuló que se debía a que las madres a ese lado tienen el corazón como todos sabemos, y al tener al bebé más cerca de sus latidos cardíacos le producía tranquilidad y relajo al niño. Pues bien, pronto se contradijo esa tesis entregando variados aportes que indican que es más valiosa la voz materna que el sonido cardiaco a la hora de dar sosiego y tranquilidad al hijo.

Todo esto es un enigma y aún no surge una voz rotunda que explique el porqué de esta postura. Se afirma que el 80% al menos de las madres de todo el mundo acuna hacia la izquierda, latinas, orientales, beduinas, asiáticas por todo el orbe, quizás una voz prudente podría explicar el fenómeno haciendo ver que el cerebro humano es un órgano par constituido por dos hemisferios de acción complementaria, y la zona específica de reconocimiento social porque se hallan allí los “polos” posiblemente debía usar la palabra, los centros donde se procesa el reconocimiento facial; la clínica indica que cuando hay daño en esa zona, se deteriora el mencionado reconocimiento. Pero, en lo principal ubicando al bebé hacia la izquierda se perciben mejor las reacciones y necesidades inmediatas del niño.

En parques zoológicos y en ambiente natural se corrobora que los grandes simios también aplican esta conducta haciéndose saber que su inicio y explicación duerme en la noche de tiempos ancestrales, todo un misterio tan conmovedor como cuando vemos posteriormente el momento de dar las primeras papillas de comida preparada y madre e hijo están en todo momento mirándose absortos directos a los ojos y cuando la mamá avecina la cuchara con contenido a la boca del niño, ella abre la boca con una mímica enorme, automática, sin conciencia alguna, siendo ese momento un acto instintivo notable; procede sin apartar la mirada, una danza donde ambos continúan el rito de mirarse al centro de las pupilas, sin perderse mirada uno de otro. Todos estos actos secretos tempranos son privados, solo entre ellos,su origen y explicación evolutiva es una incógnita. Se dan cuenta que el título de este artículo escrito para ustedes es razonable. No tenemos nada que hacer(al menos en esos momentos).

De vuelta ya al primer planteamiento de acunar sobre el brazo izquierdo, independiente de ser madre zurda o diestra, al permanecer el infante en ese lado es el hemisferio derecho de la madre como ya hemos indicado es el que interpreta las condiciones gestuales, risa, llanto, color de la piel, bostezos, pucheros, sonrisa sociala una velocidad enorme; de una sola mirada la madre ha tomado parámetros y evaluado a su hijo, eso lo hace con sus localizaciones cerebrales ubicadas en su hemisferio derecho, donde están los lectores de las necesidades fisiológicas de su retoño. Todo esto se describe por los expertos como la teoría de la lateralización, que involucra a los hemisferios cerebrales en la base de esta predilección al acunar y que optimiza las relaciones madre-hijo.

Cuando biólogos y naturalistas prosiguieron en la investigación, tratando de encontrar si el fenómeno de la lateralización hacia la izquierda propia de la relación madre-hijo- se verificaba de la misma manera en el mundo animal, descubrieron que en lo general, si, pero había una única excepción-¡tenía que haber una!- se da en los Renos. en diez especies, dice un informe se “halló un rasgo común significativo a nivel de población de mamíferos, y esa conducta se mantiene y/o acentúa, indistintamente frente a situaciones de estrés- al huir- se menciona en el estudio, a caballos, canguros, orcas, en que las crías muestran preferencias por mantener a las madres por el lado izquierdo. Todo indica que la lateralización sensorial facilita la unión madre- hijo, se puede expresar que existe una relación espacial instintiva, madre hijo, dónde no tenemos nada que hacer. Luego se postula en la Academia que es una marcada característica de origen evolutivo antiguo, por lo que ahí sí, que quedamos fuera, viene de fábrica, está hecho para facilitar la unión entre madres e hijos. Hasta la próxima.



(Renato Hernández Riquelme, escritor)