NO TENGO DERECHO



No tengo motivos para arrogarme ningún derecho

para que ella ame a este empedernido romántico

que ama el amor que habita en su corazón

noble, puro y auténtico

desde el primer momento que la vi.



No tengo ningún derecho

para que sus sueños se posen en mí

aunque mis poemas insistan en ello,

…no tengo ningún derecho en insistir

y sólo me queda mi caminar errante

por los hermosos senderos de la vida

buscando sus pálidas y delicadas manos

por todos los rincones…para seguir viviendo



Sólo tengo el derecho…que me brinda el amor

a soñar con ella, sin perturbar

su sensual andar ni sus sueños.

Bendito amor, que me trae su figura

delicada y su suave piel a mis etéreas caricias

en tardes de cantos de grillos y noches plateadas

sin temores de sus cadenas y recuerdos pasados.



Y hoy, sólo tengo el derecho de vivir solitario,

en paz y la felicidad de amarla sin pausas

buscando su presencia en mis esperanzas

de encontrarla en mis aventuras y andanzas,

…porque tengo ese privilegio de amarla

aunque sea de ese modo, sin arrogancias ni derechos

sobre su libre persona … mi amada.



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista