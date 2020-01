Nacional 18-01-2020

No tiene festival: Antonio Vodanovic le cierra la puerta a Viña 2020

Cuando se anunció que la Gala de Viña 2020 iba a ser reemplazada por un programa con rostros históricos del festival, uno de los primeros nombres que surgió fue el de Antonio Vodanovic, animador del certamen durante 29 años.

Efectivamente fue invitado al espacio, pero el histórico conductor ya tomó una decisión: no asistirá. "La verdad es que estoy en otra", confirmó Vodanovic a La Tercera y descartó su visita.

"Me invitaron y la verdad es que estoy en este momento absolutamente ajeno, aunque sigo pensando que el Festival es sumamente importante para Chile, para Viña del Mar y para el mundo artístico", agregó.

El hombre que se retiró de Viña en 2004 explicó que rechazó la invitación porque "hace muchos años que ya me despedí de la Quinta Vergara, ese recuerdo es súper emotivo".

De acuerdo al periódico, el programa de televisión que irá en lugar de la glamorosa Gala también recibió negativas de Myriam Hernández -que animó Viña entre 2003 y 2006- y del director histórico de la orquesta Horacio Saavedra. "No estoy ni ahí, pero se puede conversar", dijo este último.